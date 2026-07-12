Americkou a svetovou politickou scénou otriasla nečakaná správa. Vo veku 71 rokov po náhlej zástave srdca zomrel vplyvný republikánsky senátor Lindsey Graham. Jeden z najvýraznejších spojencov prezidenta Donalda Trumpa skolaboval len deň po návrate z oficiálnej cesty na Ukrajine. Jeho smrť vyvolala vlnu zármutku nielen v USA, ale aj u svetových lídrov od Kyjeva až po Jeruzalem.
Americký republikánsky senátor Lindsey Graham zomrel v sobotu 11. júla vo veku 71 rokov po krátkej a náhlej chorobe. O úmrtí oficiálne informovala v nedeľu 12. júla jeho kancelária. Graham bol dlhodobo významným spojencom prezidenta Spojených štátov amerických (USA) Donalda Trumpa a v súčasnom geopolitickom konflikte v Iráne patril medzi vôbec najvýraznejších obhajcov americkej hlavy štátu.
Zástava srdca a posledné stretnutia
Podľa americkej stanice NBC News dostali záchranné služby v sobotu v noci z Grahamovho domu vo Washingtone urgentné hlásenie o zástave srdca. K tragédii došlo nečakane, len krátko po jeho diplomatických aktivitách v Európe:
- v piatok 10. júla osobne navštívil ukrajinský Kyjev, kde sa stretol s prezidentom Volodymyrom Zelenským,
- len za posledný týždeň sa s ukrajinským lídrom stretol celkovo dvakrát a komunikovali o mieri a sankciách voči Rusku,
- na nedeľu 12. júla mal už dohodnutý veľký televízny rozhovor pre spomínanú stanicu NBC News.
Od ostrého kritika k najvernejšiemu spojencovi
Smrť vplyvného politika podľa britského denníka The Guardian otrasie mocenskými štruktúrami vo Washingtone aj celou Republikánskou stranou. V Senáte pôsobil Graham nepretržite od roku 2003 a zastupoval domovskú Južnú Karolínu. V americkej politike bol známy ako jastrab – aktívne podporoval vojnu v Iraku a presadzoval vojenskú akciu proti Iránu. Stanica Sky News dodáva, že v novembri tohto roka sa plánoval uchádzať o svoje piate funkčné obdobie, pričom zastával funkciu predsedu Rozpočtového výboru Senátu.
Jeho vzťah s Donaldom Trumpom prešiel výrazným vývojom. Kým v roku 2016 bol jeho ostrým kritikom, neskôr sa stal jedným z jeho najvernejších podporovateľov v Kongrese USA. Samotný prezident reagoval na jeho smrť na sociálnej sieti Truth Social mimoriadne emotívne:
„Senátor Lindsey Graham, jeden z najvýnimočnejších ľudí a senátorov, akých som kedy poznal, zomrel! Vždy pracoval a bol skutočným americkým patriotom. Lindsey nám bude veľmi chýbať!!!“
Zármutok svetových lídrov
Úmrtie senátora silno zasiahlo aj medzinárodných partnerov. Zelenskyj na sieti X napísal, že senátor bol skutočným obhajcom slobody a od začiatku ruskej invázie navštívil Ukrajinu desaťkrát. Ako informuje agentúra AFP, Graham bol taktiež historicky silným podporovateľom Izraela. Prezident židovského štátu Jicchak Herzog uviedol, že senátor bol symbolom morálnej jasnosti a skutočným vodcom partnerstva medzi USA a Izraelom.
Hlboký zármutok vyjadril aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, podľa ktorého senátor vždy chápal, že bezpečnosť Izraela a Ameriky sú absolútne neoddeliteľné.
„Venoval svoj život obrane Ameriky, posilňovaniu nášho spojenectva a boju za slobodný svet. Amerika prišla o veľkého vlastenca. Ja som prišiel o milovaného priateľa,“
uviedol Netanjahu vo svojom oficiálnom vyhlásení. O svetových reakciách informovala tlačová agentúra TASR.