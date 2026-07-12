Vo veku 74 rokov zomrel bývalý katarský emir šejk Hamad bin Chalífa Ál Sání. Architekt moderného Kataru premenil malý štát v Perzskom zálive na globálnu veľmoc v oblasti diplomacie a investícií. Do histórie sa zapísal nielen založením televízie al-Džazíra, ale aj tým, že v roku 2013 úplne bezprecedentne a dobrovoľne odovzdal moc svojmu synovi.
Vo veku 74 rokov zomrel bývalý katarský emir šejk Hamad bin Chalífa Ál Sání, informovali v nedeľu 12. júla katarské médiá. Agentúra AP konštatuje, že Ál Sání ako líder Kataru premenil tento malý štát v Perzskom zálive na globálneho hráča v oblasti diplomacie, médií a investícií a následne porušil tradíciu tým, že dobrovoľne odovzdal moc. Smrť bývalého emira potvrdil na sociálnych sieťach aj jeho úrad, avšak médiá ani oficiálne miesta zatiaľ neuviedli presnú príčinu jeho úmrtia.
Prevrat bez krvi a obrovský rozmach
Šejk sa dostal k moci v júni 1995, keď prevratom zosadil svojho otca, ktorý bol v tom čase v zahraničí. Agentúra AFP konštatuje, že išlo o prevrat bez krviprelievania. Zdedil tak malý emirát s takmer prázdnou štátnou pokladnicou a premenil ho na významného hráča na regionálnej aj medzinárodnej scéne.
„Ál Sání mnohých prekvapil, keď v júni 2013 dobrovoľne odstúpil z funkcie v prospech svojho syna Tamíma bin Hamada Ál Sáního, čo bolo v nedávnej histórii arabského sveta po prvý raz,“
pripomínajú medzinárodné agentúry jeho výnimočný a netradičný politický krok na Blízkom východe.
Podľa stanice al-Džazíra bol hlavným strojcom mimoriadne ambiciózneho rozvoja krajiny. Počas jeho vlády zaznamenal Katar hospodársky, spoločenský a kultúrny rozvoj, ktorý posilnil jeho postavenie v medzinárodnom spoločenstve. Politický vplyv štátu dnes podľa AP siaha od severnej Afriky až po Afganistan. Za jeden z najvýznamnejších krokov jeho éry sa považuje práve rok 1996, keď bola na základe jeho osobného dekrétu založená spomínaná medzinárodná televízna stanica al-Džazíra.
Kontroverzné priateľstvá dráždili Západ
Vzostup Kataru pod vedením šejka Hamada však neraz dráždil regionálnych aj západných spojencov. Dôvodom bol jeho nezávislý spôsob tvorby politiky, ktorý zahŕňal veľmi blízke vzťahy s viacerými kontroverznými aktérmi:
- udržiaval úzke a pragmatické kontakty s Iránom,
- mal blízke vzťahy s palestínskym militantným hnutím Hamas,
- podporoval hnutie Moslimské bratstvo, ktoré je v Egypte zakázané a kritikmi globálne označované za teroristickú skupinu.
Katar, ktorému rodina Ál Sáníovcov vládne od polovice 19. storočia, bol britským protektorátom dlhých 55 rokov až do roku 1971. Dnes má tento bohatý štát približne tri milióny obyvateľov, pričom absolútnu väčšinu z nich tvoria pracovníci zo zahraničia. O úmrtí bývalého emira informovala tlačová agentúra TASR.