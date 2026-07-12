Blízky východ sa ocitol na pokraji plnohodnotnej vojny. Po tom, čo Irán zablokoval strategický Hormuzský prieliv a zaútočil na ďalšie civilné plavidlo, americká armáda odpovedala masívnym bombardovaním viac ako stovky cieľov. Iránske Revolučné gardy vzápätí spustili masívny raketový a dronový protiúder, ktorý zasiahol americké základne a ochromil protivzdušnú obranu vo viacerých arabských krajinách Perzského zálivu.
Iránske Revolučné gardy (IRGC) v nedeľu 12. júla oznámili, že zasiahli už druhé plavidlo v Hormuzskom prielive. Informovala o tom iránska štátna televízia IRIB krátko po tom, čo Teherán úplne uzavrel túto kľúčovú svetovú vodnú trasu. Konflikt sa okamžite rozrástol do celého regiónu – Revolučné gardy zaútočili na americkú základňu v Katare a raketové údery hlásia aj Bahrajn, Kuvajt a Spojené arabské emiráty (SAE).
Masívna odvetná vlna USA a útoky na Záliv
Eskalácia dosiahla kritickú úroveň po tom, čo Irán ochromil lodnú dopravu a odmietol rešpektovať doterajšie dohody.
„Druhé plavidlo obvinené z porušenia nariadení v Hormuzskom prielive bolo zasiahnuté,“
uviedli Revolučné gardy vo vyhlásení. Už predtým uzavreli prieliv „až do odvolania“ a varovali, že akékoľvek nepriateľské kroky voči nim vyvolajú tvrdú odvetu.
Ústredné velenie USA (CENTCOM) na platforme X bleskovo informovalo o masívnej vojenskej reakcii. Americká armáda podľa velenia zasiahla počas tejto najnovšej vlny útokov celkovo **najmenej 140 vojenských cieľov** priamo v Iráne. Po týchto úderoch však nasledoval rozsiahly iránsky protiúder na spojencov Washingtonu v regióne:
- SAE oznámili, že ich protivzdušná obrana v plnom nasadení odráža rakety a drony prichádzajúce z Iránu,
- silné výbuchy hlásil aj Katar a sirény varujúce pred bezprostredným raketovým útokom sa rozozvučali v Bahrajne,
- v Kuvajte armáda potvrdila, že počuteľné explózie sú dôsledkom aktivácie systémov protivzdušnej obrany, pričom vyzvala obyvateľov na prísne dodržiavanie bezpečnostných pokynov,
- iránske gardy navyše vyhlásili, že úspešne zasiahli a zničili kritickú vojenskú infraštruktúru na leteckej základni v Jordánsku.
Koniec dohôd a Trumpovo vyhlásenie
Diplomatické úsilie z uplynulých mesiacov definitívne stroskotalo. Hlavný iránsky vyjednávač a predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v nedeľu na sieti X rázne vyhlásil, že éra jednostranných dohôd sa skončila.
„Povedali sme vám: dodržte svoje slovo alebo zaplaťte cenu. Realita klope na dvere,“
napísal Kálíbáf k fotografii memoranda o porozumení s USA, kde bola podčiarknutá pasáž: „Iránska islamská republika okamžite prijme opatrenia“.
Americký prezident Donald Trump pritom už v stredu na summite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že prímerie medzi USA a Iránom považuje za skončené. V piatok toto stanovisko zopakoval na svojej sociálnej sieti Truth Social, kde potvrdil, že krehký mier medzi oboma krajinami padol. O dramatických vojenských operáciách na Blízkom východe informovala slovenská tlačová agentúra TASR na základe správ od svetových agentúr a stanice Sky News.