Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj avizuje tvrdé tresty pre osoby zodpovedné za zriadenie nelegálnych skladov munície v meste Vyšneve neďaleko Kyjeva. Sklady po ruskom raketovom útoku explodovali, čo si vyžiadalo obete na životoch, zranených a masívnu evakuáciu. Tragédia vyvolala na Ukrajine obrovské verejné pobúrenie pre údajnú nedbanlivosť úradov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu 11. júla uviedol, že plánuje prísne potrestať osoby zodpovedné za zriadenie skladov munície v meste Vyšneve neďaleko Kyjeva. Tie v uplynulých dňoch vybuchli pri rozsiahlom ruskom raketovom útoku.
Ignorované zákazy a začaté vyšetrovanie
Zelenskyj vo svojom večernom video príhovore k národu zdôraznil, že došlo k hrubému porušeniu jasných bezpečnostných pravidiel.
„Zriaďovanie skladov v meste Vyšneve bolo jasne zakázané, no napriek tomu boli všetky tieto predpisy ignorované,“
upozornila hlava štátu.
Prezident poznamenal, že na Ukrajine je množstvo iných miest, kde by bolo možné zriadiť sklady munície v bezpečnej vzdialenosti od obytných budov. Zároveň potvrdil, že proti viacerým osobám, vrátane dvoch riaditeľov štátnych firiem, už orgány začali vyšetrovanie. Konkrétne mená previnilcov však zatiaľ verejne neuviedol.
Ničivé explózie a hnev verejnosti
Rusko v skorých ranných hodinách v pondelok 6. júla spustilo masívny letecký útok na hlavné mesto Kyjev, ako aj na spomínané Vyšneve, ktoré sa nachádza západne od metropoly. Zásah skladu so zbraňami vo Vyšneve vyvolal zničujúcu sériu sekundárnych výbuchov. Následky boli podľa úradov mimoriadne tragické:
- záchranné zložky museli z mesta okamžite evakuovať tisíce ľudí,
- pri útokoch zahynulo podľa odhadov deväť až desať ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia,
- hrozivý incident vyvolal obrovské verejné pobúrenie,
- obyvatelia otvorene obviňujú predstaviteľov z nedbanlivosti a z nedostatku informácií.
O vyjadreniach prezidenta a následkoch ruského útoku informovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr DPA a Reuters.