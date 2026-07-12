Maďarský premiér Péter Magyar stupňuje svoj politický tlak na prezidenta Tamása Sulyoka a otvorene ho obviňuje zo zneužívania verejných financií. Nový predseda vlády, ktorý nedávno vo voľbách porazil dlhoročného lídra Viktora Orbána, chce hlavu štátu odvolať z funkcie, čo však v krajine vyvoláva vlnu kritiky a obavy o narušenie právneho štátu.
Maďarský premiér Péter Magyar v sobotu 11. júla zvýšil tlak na prezidenta krajiny Tamása Sulyoka, ktorého chce odvolať z funkcie, a obvinil ho zo zneužitia verejných finančných prostriedkov.
Sľubovaná zmena režimu a tlak na prezidenta
Magyar sa funkcie premiéra ujal v máji tohto roka po tom, čo vo voľbách porazil svojho predchodcu Viktora Orbána. Odvtedy realizuje takzvanú zmenu režimu, ktorú prisľúbil voličom už počas svojej predvolebnej kampane. Medzi jeho hlavné ciele patrí práve Sulyok, dlhodobo považovaný za Orbánovho spojenca. Miestny parlament by mal už v pondelok 13. júla hlasovať o jeho definitívnom odvolaní.
V sérii príspevkov na sociálnej sieti Facebook obvinil Magyar maďarského prezidenta zo zneužitia verejných finančných zdrojov počas tohtoročných zahraničných služobných ciest. Išlo konkrétne o cesty do:
- Spojeného kráľovstva,
- Spojených štátov amerických (USA).
Zahraničné médiá okamžite kontaktovali Sulyokovu prezidentskú kanceláriu, ktorá však na tieto vážne obvinenia bezprostredne nereagovala.
Kritika pre rýchlosť zmien a obavy o právny štát
Premiér sa snaží ukončiť funkčné obdobie prezidenta novelizáciou zákona. Tento bezprecedentný politický krok vyvolal okamžitú a ostrú kritiku zo strany viacerých odborníkov.
„Právni experti varujú, že takýto krok a účelová novelizácia zákona by mohli vážne poškodiť princípy právneho štátu v krajine,“
tlmočia médiá obavy špecialistov a ľudskoprávnych organizácií, ktoré kritizujú rýchlosť a rozsah Magyarových krokov.
Samotný predseda vlády však svoje razantné politické kroky obhajuje. Tvrdí, že séria jeho opatrení od nástupu do úradu má za prvoradý cieľ po 16 rokoch vykoreniť zo štátu to, čo sám nazýva Orbánovou „mafiou“, ako aj opätovne obnoviť dobré a konštruktívne vzťahy s Európskou úniou (EÚ). O napätej vnútropolitickej situácii v Maďarsku informovala tlačová agentúra TASR na základe správ medzinárodnej agentúry AFP.