Situácia na Blízkom východe sa dramaticky vyhrocuje. Iránske Revolučné gardy (IRGC) oznámili okamžité uzavretie strategického Hormuzského prielivu po tom, čo zaútočili na obchodnú loď. Na agresiu vzápätí tvrdo odpovedali Spojené štáty americké, ktoré na príkaz prezidenta Donalda Trumpa spustili už tretiu sériu odvetných vojenských útokov s cieľom ochrániť medzinárodnú námornú dopravu.
Iránske Revolučné gardy (IRGC) v nedeľu 12. júla oznámili, že Hormuzský prieliv bude uzavretý „až do odvolania“. K radikálnemu kroku pristúpili po tom, čo vystrelili varovné signály a následne zasiahli civilnú loď plaviacu sa po neschválenej trase.
Zásah proti lodiam a uzavretie prielivu
Námorníctvo IRGC potvrdilo útok na civilné plavidlo s odôvodnením, že predstavovalo hrozbu pre bezpečnosť.
„Loď, ktorá ohrozila námornú bezpečnosť vypnutím svojich systémov, bola zasiahnutá a zastavená,“
uviedli iránske sily bez toho, aby o samotnej lodi bezprostredne poskytli akékoľvek bližšie podrobnosti.
Vo vyhlásení zároveň Irán potvrdil ďalšie incidenty a adresoval spojencom ostré hrozby:
- cez prieliv sa po nepovolenej trase pokúsilo preplávať viacero lodí, ktoré údajne ignorovali varovania na zmenu kurzu,
- kvôli vzniku neistoty spôsobenej „nezákonným zasahovaním cudzincov“ bude prieliv uzavretý až do odvolania a do konca amerických zásahov v regióne, pričom prechod nebude povolený žiadnym plavidlám,
- akékoľvek agresívne činy proti Iránu budú mať za následok tvrdú odvetu a nové nepriateľské základne sa okamžite stanú terčom útokov.
Odveta Spojených štátov a horiaca loď
Ústredné velenie USA (CENTCOM) následne na platforme X informovalo o ďalších masívnych útokoch na Irán. Išlo o priamu vojenskú reakciu na jeho najnovšie zásahy v úžine.
„Dnes o 19.15 h východoamerického času (v nedeľu 1.15 h SELČ) začali sily CENTCOM-u uskutočňovať tretiu sériu útokov proti Iránu tento týždeň po tom, ako jednotky islamských Revolučných gárd bezočivo zaútočili na kontajnerovú loď M/V GFS Galaxy plávajúcu pod cyperskou vlajkou, ktorá sa plavila Hormuzským prielivom,“
uviedlo americké velenie v oficiálnom príspevku.
Následky iránskeho útoku na civilné plavidlo M/V GFS Galaxy sú podľa CENTCOM-u mimoriadne vážne:
- jeden člen civilnej posádky je aktuálne nezvestný,
- loď nie je schopná pokračovať v plavbe pre rozsiahly požiar na palube,
- hlásené je aj značné a devastačné poškodenie strojovne.
Velenie zdôraznilo, že Iránu bola poskytnutá ďalšia príležitosť preukázať dodržiavanie memoranda o porozumení, avšak podľa USA opäť zlyhal. V reakcii na to Spojené štáty americké naďalej oslabujú schopnosť Iránu útočiť na civilných námorníkov a komerčné lode, ktoré slobodne prechádzajú touto úžinou. Americké velenie dodalo, že odvetné útoky uskutočnilo na priamy príkaz prezidenta Donalda Trumpa. O dramatickom vývoji informovala agentúra TASR na základe správ od agentúr AFP a Reuters.