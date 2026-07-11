Napätie na Blízkom východe opäť eskaluje. Irán vyslal Spojeným štátom jasné varovanie, že ak bude Washington naďalej porušovať dohodu o prímerí, Teherán ju prestane rešpektovať. Kým americký prezident Donald Trump už označil spoločné dohody za mŕtve, Irán žiada od USA okamžité plnenie záväzkov z Islamabadu.
Irán dôrazne upozornil, že sa nebude riadiť dohodou so Spojenými štátmi americkými (USA), ak ju bude Washington naďalej jednostranne porušovať. Informovala o tom v sobotu 11. júla iránska štátna televízia IRIB.
Varovanie priamo z OSN
S odkazom na dôležité memorandum o porozumení sprostredkované Pakistanom to uviedol iránsky veľvyslanec pri Organizácii Spojených národov (OSN) v piatok 10. júla v New Yorku.
„Ak budú USA pokračovať v porušovaní svojich záväzkov vyplývajúcich z memoranda z Islamabadu, Irán sa už viac nebude považovať za viazaný svojimi záväzkami vyplývajúcimi z tejto dohody,“
vyhlásil rezolútne iránsky diplomat.
Vojenský konflikt a následné pokusy o jeho urovnanie majú za sebou turbulentný vývoj. Kroky vedúce k dohode vyzerali nasledovne:
- USA a Izrael najskôr 28. februára zaútočili na Irán, ktorý v odvete podnikal údery na židovský štát a americké záujmy na Blízkom východe,
- Teherán, Washington a ich spojenci následne 8. apríla súhlasili s prímerím, ktoré neskôr predĺžili,
- prezidenti Spojených štátov a Iránu – Donald Trump a Masúd Pezeškiján – v júni na diaľku podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je ukončiť vojnu.
Táto dohoda mala garantovať okamžité ukončenie bojov na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Napriek deklarovanému prímeriu však USA a Irán opakovane podnikajú vzájomné útoky a Izrael naďalej pokračuje vo svojich vojenských operáciách na libanonskom území.
Trump považuje dohodu za stratu času
Americký prezident Donald Trump už v stredu 8. júla na summite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom definitívne skončilo. V reakcii na najnovšiu vlnu vzájomných útokov dokonca označil spoločné rokovania za stratu času.
Iránsky predstaviteľ pri OSN Amir Saíd Iravání na tieto postoje reagoval slovami, že to bol práve Washington, kto porušil dohody.
„Washington porušil svoje záväzky tým, že zaútočil a pokračuje v rozsiahlych vojenských útokoch proti suverenite a územnej celistvosti Iránu,“
povedal Iravání v piatok pred novinármi.
Irán podľa jeho slov naďalej trvá na dôslednej implementácii memoranda o porozumení, avšak za jasného predpokladu, že Spojené štáty budú v plnej miere a dôsledne plniť svoje vlastné záväzky. O medzinárodnom napätí informovala slovenská tlačová agentúra TASR.