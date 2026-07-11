Predstavte si, že prídete k zubárovi s poškodeným zubom a z ordinácie odídete s hotovou keramickou korunkou. Bez provizória, bez druhej návštevy a bez čakania na zubné laboratórium. Presne to sľubuje nová generácia zubných 3D tlačiarní. Znie to ako revolúcia, no ako to už býva, realita si žiada aj trochu triezveho kontextu.
Čo predstavili
Spoločnosť SHINING 3D Dental v júni 2026 globálne uviedla tlačiareň Ceramix Nano, ktorá dokáže priamo v ordinácii vyrobiť trvalé keramické korunky, fazety, inlaye, onlaye aj menšie mostíky, a to počas jednej návštevy. Zariadenie je prekvapivo malé, váži okolo dvoch kilogramov a je menšie ako škatuľa od topánok, pričom v jednom prístroji spája tlač aj vytvrdzovanie, takže nepotrebuje samostatné laboratórium ani ďalšie vybavenie.
Rýchlosť je hlavným lákadlom. Celý cyklus od skenu po hotovú náhradu zvládne za približne 30 minút: návrh korunky cez cloud s umelou inteligenciou trvá pod dve minúty, samotná tlač zhruba 8 až 11 minút a vytvrdzovanie ďalšie asi tri minúty.
Ako to funguje
Postup má päť krokov: naskenovanie zuba vnútroústnym skenerom, návrh náhrady pomocou umelej inteligencie v cloude, tlač priamo pri kresle, dokončenie a nasadenie hotovej náhrady. Odpadá tak klasické provizórium aj druhá návšteva. Tlačiareň používa špeciálny materiál v kapsulách, takzvanú vysoko keramickú živicu, ktorá má certifikáciu americkej agentúry FDA a je dostupná v niekoľkých farebných odtieňoch podľa štandardnej stupnice.
Naozaj revolúcia? Trochu kontextu
Tu je namieste spomaliť. Zhotoviť keramickú náhradu počas jednej návštevy nie je úplne nové, roky to umožňujú systémy na frézovanie (napríklad známy CEREC), ktoré náhradu vybrúsia z keramického bloku. Novinkou je teda 3D tlač, teda opačný, aditívny prístup, keď sa náhrada postupne vytláča.
Dôležitý je aj materiál. Nejde o masívny zirkón ani klasickú dentálnu keramiku, ale o keramikou plnenú živicu. A tu prichádza háčik: dnes dostupné 3D tlačené korunky z takýchto živíc nie sú také pevné ako frézovaný zirkón. Časť odborníkov preto zatiaľ zdržanlivo pristupuje k tomu, či sa 3D tlačené náhrady hodia ako trvalé riešenie do zaťažovaných miest. Skutočná tlač najpevnejšieho zirkónu počas jednej návštevy je stále skôr predmetom výskumu ako bežnej praxe.
Čo to znamená pre pacientov a kedy to príde k nám
Pre pacientov je prísľub jasný: menej návštev, žiadne provizórium, rýchlejšie ošetrenie a náhrada šitá na mieru, potenciálne aj lacnejšie a s menším odpadom. Zároveň platí, že vhodný materiál a postup pre konkrétny prípad by mal vždy zvážiť zubár, keďže nie každá náhrada a nie každý zub sú rovnaké.
Dôležitá poznámka pre slovenských čitateľov: novinka sa najskôr uvádza v Severnej Amerike a Ázii, pričom dostupnosť v Európskej únii má nasledovať neskôr. U nás teda zatiaľ nie je bežne k dispozícii. Tento článok má informačný charakter a nenahrádza konzultáciu so zubným lekárom.
Kam smeruje zubná technika
Nech už túto konkrétnu tlačiareň nazveme akokoľvek, trend je jasný. Výroba náhrad sa presúva priamo do ordinácií, zubná starostlivosť sa čoraz viac digitalizuje a jednorazové ošetrenie sa z prémiovej výnimky pomaly stáva štandardom. S dozrievaním technológií a pevnejších tlačených keramík bude pravdepodobne pribúdať aj počet zákrokov, ktoré sa zvládnu počas jedinej návštevy.
Nová 3D tlačiareň je teda skutočným krokom vpred, ktorý spája rýchlosť, kompaktnosť a pohodlie. Slovo „revolúcia“ si však žiada realistické očakávania: časť sľubov už existovala, materiály sa ešte vyvíjajú a k nám technológia dorazí až s odstupom. Budúcnosť u zubára však vyzerá čoraz digitálnejšie a pre pacientov aj pohodlnejšie.