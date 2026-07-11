Hovorí sa, že láska nepozná vek. Dáta sú však o čosi menej romantické. Existuje vôbec ideálny vekový rozdiel medzi partnermi, ktorý dáva vzťahu najlepšiu šancu na dlhé a spokojné trvanie? Výskumníci sa touto otázkou vážne zaoberali a odpoveď je zaujímavá, hoci nie taká jednoznačná, ako sa niekedy tvrdí.
Čo hovorí výskum
Výskum pomerne konzistentne ukazuje jeden smer. Páry s malým vekovým rozdielom, zhruba do jedného až troch rokov, v priemere uvádzajú najvyššiu spokojnosť a majú najnižšie riziko rozvodu. Spokojnosť mierne klesá pri rozdiele štyri až šesť rokov a výraznejšie pri rozdiele sedem a viac rokov. Austrálska dlhodobá štúdia zistila, že vekovo bližšie páry si dokážu udržať vyššiu spokojnosť v čase lepšie ako tie s veľkým rozdielom. K podobnému záveru dospela aj známa analýza z Emory University, podľa ktorej väčší vekový rozdiel súvisí s vyššou pravdepodobnosťou rozvodu.
Pozor na virálne čísla
Tu je však dôležité upozornenie. Možno ste narazili na efektné čísla, napríklad že päťročný rozdiel znamená o 18 percent, desaťročný o 39 percent a dvadsaťročný až o 95 percent vyššie riziko rozvodu, prípadne že jednoročný rozdiel dáva len trojpercentné riziko. Tieto presné percentá sú však nadinterpretáciou pochádzajúcou zo sekundárnych zhrnutí. Samotní autori pôvodnej štúdie upozorňovali, že takéto presné hodnoty sa z ich dát vyvodiť nedajú. Navyše platí, že korelácia neznamená príčinnosť. Spoľahlivý je len smer, teda že väčší rozdiel sa v priemere spája s vyšším rizikom, nie konkrétne číslo.
Prečo menší rozdiel často pomáha
Prečo teda vekovo bližšie páry vychádzajú lepšie? Vysvetlenie je celkom logické. Partneri v podobnej životnej fáze zdieľajú spoločné referenčné body, od kariérnych míľnikov cez plány až po kultúrne zážitky svojej generácie. Ľahšie sa zhodnú na veľkých rozhodnutiach a keď rastú približne rovnakým tempom, ich puto sa udržiava jednoduchšie. Výskum tiež naznačuje, že páry s veľkým rozdielom bývajú menej odolné voči finančným otrasom a ich spokojnosť klesá rýchlejšie práve v prvých šiestich až desiatich rokoch, často v súvislosti s peňažnými ťažkosťami.
Ako sa to mení naprieč generáciami
Vekový rozdiel párov sa navyše historicky mení. V USA sa priemerný rozdiel medzi manželmi zúžil zo zhruba 4,9 roka v roku 1880 na približne 2,2 roka v roku 2022 a podiel manželstiev s partnermi približne rovnakého veku vzrástol. Stále však platí, že podstatne častejšie je starší muž ako žena. Zaujímavý je aj vzorec preferencií: s pribúdajúcim vekom muži v priemere volia mladšie partnerky, zatiaľ čo ženy začínajú so staršími a neskôr sa posúvajú k o niečo mladším. Výskum má však aj svoje hranice, napríklad pri rovnakopohlavných pároch, ktoré mávajú väčšie vekové rozdiely, no zároveň nižšiu rozvodovosť. Veľký rozdiel teda nie je automaticky problém.
„Polovica plus sedem“ a iné pravidlá
V populárnej kultúre koluje aj neformálne pravidlo „polovica veku plus sedem“, ktoré má naznačiť najnižší spoločensky akceptovateľný vek partnera (napríklad 40 ročný človek by podľa neho mal zvažovať partnera od 27 rokov vyššie). Ide však o kultúrnu pomôcku, nie o vedecký poznatok. Môže poslúžiť ako hrubé vodidlo pri premýšľaní o spoločenských normách, no rozhodne nie je zákonom ani meradlom kvality vzťahu.
Čo hovoria odborníci: číslo nie je osud
A tu je jadro veci. Odborníci sa zhodujú, že hoci vek v priemere zohráva istú rolu, oveľa dôležitejšie pre úspech vzťahu sú faktory, ktoré s číslom nesúvisia: komunikácia, spoločné hodnoty, vzájomný rešpekt, zladené životné ciele a ochota prispôsobovať sa. Práve tie robia najväčšiu prácu. Množstvo párov s desaťročným, pätnásťročným či dvadsaťročným rozdielom prosperuje, pretože kompatibilita a úcta dokážu prevážiť roky medzi partnermi. Ako pripomínajú výskumníci, čísla len zriedka povedia celý príbeh, keď ide o lásku.
Ideálny vekový rozdiel teda z pohľadu štatistiky existuje: menší rozdiel sa v priemere spája s o niečo stabilnejšími a spokojnejšími vzťahmi. No je to tendencia, nie osud. Váš konkrétny vzťah neurčuje číslo v občianskom preukaze, ale to, ako si spolu rozumiete. A to je napokon správa, ktorá dáva nádej párom bez ohľadu na to, koľko rokov ich delí.