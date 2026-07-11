Americký technologický gigant Apple rozpútal právnu bitku proti organizácii OpenAI. Tvorcu populárneho chatbota ChatGPT viní z krádeže prísne strážených obchodných tajomstiev. Jadrom sporu sú bývalí zamestnanci, ktorí mali vyniesť citlivé informácie o vývoji hardvéru priamo ku konkurencii.
Americká technologická spoločnosť Apple zažalovala organizáciu OpenAI a tvrdí, že sa dopustila krádeže obchodných tajomstiev, keďže sa snaží vytvoriť vlastný hardvér pre chatbot ChatGPT. Apple, ktorý je výrobcom iPhonov, v žalobe podanej v piatok 10. júla na kalifornskom federálnom súde uviedol, že organizácia zaoberajúca sa vývojom umelej inteligencie povzbudzovala zamestnancov spoločnosti Apple, ktorých prijala do zamestnania, aby s ňou zdieľali dôverné informácie.
Kľúčoví inžinieri ako hlavní obžalovaní
Žaloba mieri priamo na konkrétne osoby z radov bývalých pracovníkov technologického gigantu z Cupertina.
„Tento prípad sa týka bývalých zamestnancov spoločnosti Apple, ktorí ukradli obchodné tajomstvá spoločnosti Apple v prospech OpenAI,“
uvádza sa v texte podanej žaloby. Ako obžalovaní sú menovaní dvaja bývalí elitní zamestnanci, ktorí teraz zastávajú vysoké pozície u konkurencie:
- Tang Tan – v minulosti pomáhal navrhovať iPhone, Apple Watch a iPod, pričom v súčasnosti je hlavným hardvérovým riaditeľom spoločnosti OpenAI,
- Chang Liu – elektrotechnický inžinier, ktorému Apple zveril niektoré zo svojich najcitlivejších úloh v oblasti vývoja produktov predtým, ako odišiel a začiatkom tohto roka sa pripojil k OpenAI.
Obrana OpenAI a plány na burzu
Spoločnosť OpenAI sa k prípadu vyjadrila s tým, že rozsiahlu žalobu stále skúma. Jej hovorca Drew Pusateri však vo vyhlásení jednoznačne uviedol, že OpenAI nemá žiadny záujem o obchodné tajomstvá iných spoločností.
Žaloba zo strany spoločnosti Apple prichádza pre tvorcov umelej inteligencie vo veľmi citlivom čase. OpenAI totiž práve skúma možnosti a pripravuje sa na prípadný vstup na burzu. O súdnom spore informovala agentúra TASR na základe správy americkej agentúry AP.