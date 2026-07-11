Mladý muž prežil na Martinských holiach mimoriadne nebezpečný incident. Len 23-ročný mladík sa pokúsil vyliezť na stĺp vysokého napätia, čo sa mu takmer stalo osudným. Zasiahol ho elektrický prúd, po ktorom skončil s popáleninami a v bezvedomí. Zachraňovať ho museli horskí záchranári v spolupráci s posádkou leteckej záchrannej služby.

Horskí záchranári z oblastného strediska Veľká Fatra zasahovali v sobotu 11. júla popoludní na Martinských holiach. V závere výseku, ktorým v minulosti viedla stará lanovka zo strediska Stráne, sa odohrala dráma. Iba 23-ročný muž sa tam z nezistených príčin pokúsil vyliezť na stĺp vysokého napätia, pričom ho zasiahol elektrický prúd.

Zásah záchranárov a popáleniny

Následky tohto konania boli vážne. Muž utrpel popáleniny horných končatín, bol chvíľu v bezvedomí a po prebratí značne dezorientovaný. Na pomoc mu okamžite vyrazili nielen pozemné jednotky, ale spoločne s horskými záchranármi smerovala na miesto aj žilinská posádka leteckých záchranárov.

„Lekárka bola vysadená priamo pri pacientovi, pri ktorom už boli záchranári HZS, a spoločne pokračovali v jeho vyšetrení a ošetrení. Po príprave na transport bol muž prevezený terénnym vozidlom HZS k heliportu, kde medzičasom pristál vrtuľník,“

priblížila presný postup Horská záchranná služba (HZS).

Transport do nemocnice

Záchranná akcia a presun pacienta v horskom teréne prebehli v niekoľkých krokoch:

  • lekárka bola k zranenému mužovi vysadená z vrtuľníka,
  • pozemní záchranári s ňou spolupracovali na prvotnom vyšetrení a ošetrení,
  • pacienta následne transportovali terénnym vozidlom na najbližší heliport,
  • odtadiaľ bol muž spoločne s lekárkou letecky transportovaný do nemocničného zariadenia na ďalšie vyšetrenia a liečbu.

O dramatickom zásahu informovala Horská záchranná služba (HZS) prostredníctvom svojej oficiálnej webovej stránky.