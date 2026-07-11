Mladý muž prežil na Martinských holiach mimoriadne nebezpečný incident. Len 23-ročný mladík sa pokúsil vyliezť na stĺp vysokého napätia, čo sa mu takmer stalo osudným. Zasiahol ho elektrický prúd, po ktorom skončil s popáleninami a v bezvedomí. Zachraňovať ho museli horskí záchranári v spolupráci s posádkou leteckej záchrannej služby.
Horskí záchranári z oblastného strediska Veľká Fatra zasahovali v sobotu 11. júla popoludní na Martinských holiach. V závere výseku, ktorým v minulosti viedla stará lanovka zo strediska Stráne, sa odohrala dráma. Iba 23-ročný muž sa tam z nezistených príčin pokúsil vyliezť na stĺp vysokého napätia, pričom ho zasiahol elektrický prúd.
Zásah záchranárov a popáleniny
Následky tohto konania boli vážne. Muž utrpel popáleniny horných končatín, bol chvíľu v bezvedomí a po prebratí značne dezorientovaný. Na pomoc mu okamžite vyrazili nielen pozemné jednotky, ale spoločne s horskými záchranármi smerovala na miesto aj žilinská posádka leteckých záchranárov.
„Lekárka bola vysadená priamo pri pacientovi, pri ktorom už boli záchranári HZS, a spoločne pokračovali v jeho vyšetrení a ošetrení. Po príprave na transport bol muž prevezený terénnym vozidlom HZS k heliportu, kde medzičasom pristál vrtuľník,“
priblížila presný postup Horská záchranná služba (HZS).
Transport do nemocnice
Záchranná akcia a presun pacienta v horskom teréne prebehli v niekoľkých krokoch:
- lekárka bola k zranenému mužovi vysadená z vrtuľníka,
- pozemní záchranári s ňou spolupracovali na prvotnom vyšetrení a ošetrení,
- pacienta následne transportovali terénnym vozidlom na najbližší heliport,
- odtadiaľ bol muž spoločne s lekárkou letecky transportovaný do nemocničného zariadenia na ďalšie vyšetrenia a liečbu.
O dramatickom zásahu informovala Horská záchranná služba (HZS) prostredníctvom svojej oficiálnej webovej stránky.