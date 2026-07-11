Nový systém ePrihlášky priniesol do slovenského školstva malú revolúciu. Podľa rezortu školstva sa vďaka nemu podarilo odstrániť dlhoročný problém s blokovaním miest a tisíce detí sa tak dostali na svoje vysnívané školy bez zdĺhavých odvolaní. Napriek počiatočným technickým problémom a kritike opozície hodnotí ministerstvo prvý rok fungovania digitálnej novinky ako mimoriadne úspešný.
Prijímanie detí na školy bolo podľa ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) tento rok vďaka systému ePrihlášky férovejšie a transparentnejšie. Na materské, základné a stredné školy bolo v tomto roku prijatých približne 157 000 detí. Takmer 14 000 z nich sa k miestu dostalo napriek tomu, že boli pod čiarou, bez odvolania sa. Asi 39 000 žiakov sa dostalo na školu s vyššou preferenciou. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré rezort školstva zverejnil na svojom webe.
Koniec blokovania miest a lepšie šance pre žiakov
Za najväčší prínos nového systému označil rezort odstránenie blokovania miest na školách. V minulosti sa totiž stávalo, že po zverejnení výsledkov blokovalo jedno dieťa viac miest na školách naraz, až kým sa rodičia nerozhodli, na ktorú školu svoje dieťa naozaj zapíšu. Nový systém tieto duplicity jednoznačne odstránil a uvoľnené miesta automaticky okamžite ponúkol ďalším uchádzačom. Systém okrem toho prioritizuje preferencie, ktoré zadali uchádzači alebo ich rodičia.
„Systém ePrihlášky ukázal, že nejde len o digitalizáciu papierových formulárov. Podarilo sa nám odstrániť dlhoročný problém blokovaných miest a pomôcť tisícom detí dostať sa na svoju vysnívanú školu bez zdĺhavých odvolacích konaní. Zároveň sme výrazne zjednodušili prácu školám. To bol od začiatku náš cieľ,“
uviedol minister Drucker. Zefektívnenie prijímacieho procesu prinieslo konkrétne výsledky:
- viac ako 10 000 detí získalo miesto na strednej škole hneď v prvom kole a nedostali sa pod čiaru,
- bez odvolania sa dostalo na materskú školu o takmer 1 800 detí viac,
- na základných školách to bolo 1 104 takto prijatých detí.
Elektronizácia a masívna podpora
Počas prvého roku spracoval systém takmer 182 000 prihlášok. Jedna prihláška pritom mohla obsahovať viac škôl. Najviac z nich bolo podaných na stredné školy. Väčšinu z nich podali žiadatelia elektronicky. Na stredných školách to bolo 92 percent, na základných školách 82 percent. Elektronicky bolo podaných aj viac ako tri štvrtiny prihlášok na materské školy.
„Naším cieľom nebolo len vytvoriť nový digitálny systém, ale byť rodičom aj školám partnerom počas celého prijímacieho konania. Aj preto sme popri ePrihláškach vybudovali rozsiahlu podporu, ktorá pomáhala riešiť otázky v reálnom čase,“
doplnil Drucker. Ministerstvo priblížilo rozsah poskytnutej podpory v číslach:
- operátori call centra vybavili viac ako 19 000 hovorov a skoro 25 000 emailových kontaktov,
- chatbot zodpovedal vyše 76 000 otázok od rodičov a škôl,
- na online školeniach a webinároch sa zúčastnilo takmer 16 000 účastníkov,
- inštruktážne videonávody mali viac ako 151 000 videní.
Plány do budúcna a kritika opozície
Produktový manažér systému Martin Bezek začiatkom mesiaca v relácii TASR TV Štúdio TASR povedal, že v systéme chce ministerstvo do budúcna zlepšiť predovšetkým komunikáciu s rodičmi. Chce tým docieliť, aby mali rodičia viac informácií v správny čas. Reagoval tak na výhrady týkajúce sa dlhšieho čakania na výsledky, hoci podľa neho rozdiel oproti minulým rokom nebol v realite taký radikálny, aký bol subjektívny pocit verejnosti.
Časť opozície nový systém ostro kritizovala. Nepozdávala sa jej cena a závažné výhrady mala aj ku kolapsu, ku ktorému došlo v deň zverejnenia výsledkov prijímacích konaní na stredné školy. O bilancii prijímacieho konania informovala tlačová agentúra TASR.