Politológ Miroslav Řádek upozorňuje, že vzťahy medzi USA a európskymi spojencami v NATO naďalej chladnú. Americký prezident Donald Trump stráca pre svoju rétoriku podporu a európske štáty by sa mali podľa odborníka začať spoliehať na vlastnú obranyschopnosť. Výsledky tohtotýždňového summitu v Ankare navyše ukazujú, že spoločné finančné ciele Aliancie sú v nedohľadne a navrhované zmeny v stretávaní lídrov by mohli dialóg o bezpečnosti ešte viac oslabiť.
Je evidentné, že problémy medzi Spojenými štátmi americkými (USA) a európskymi spojencami v Severoatlantickej aliancii (NATO) pretrvávajú. Americký prezident Donald Trump neprestáva so svojou antieurópskou rétorikou a postupne stráca verných spojencov – napríklad taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú. V reakcii na tohtotýždňový summit NATO v tureckej Ankare to uviedol politológ z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Miroslav Řádek.
Financovanie obrany a problémy so stíhačkami
Nové ciele Aliancie týkajúce sa výdavkov narážajú na realitu. Odborník situáciu vo financovaní obrany hodnotí pragmaticky:
„Súčasne sa síce generálny tajomník NATO Mark Rutte teší, že má Aliancia už štvorpercentný podiel HDP na financovanie výdavkov súvisiacich s obranou, ale vieme, že viaceré štáty tieto náklady stále nedokážu dostať na žiadaných päť percent. Takže tých päť percent ako nejaký spoločný cieľ je stále v nedohľadne a nie je úplne isté, že ho do roku 2035 bude schopná Aliancia dosiahnuť.“
Politológ zároveň poukázal na ďalšie trecie plochy a nejasnosti, ktoré aktuálne formujú dianie vo vnútri Aliancie:
- nie je jasné, či sa USA vôbec rozhodnú predať svoje moderné stíhačky F-35 hostiteľskému Turecku,
- tento predaj predstavuje vážny problém aj vo vnútornej politike Spojených štátov, keďže samotní republikánski kongresmani od takýchto zámerov Trumpa odhovárajú,
- vo svetových médiách sa okrem toho objavili špekulácie o zrušení budúcoročného summitu v albánskej Tirane v roku 2027.
Zriedkavejšie summity by boli krokom späť
Řádek nepovažuje za dobré riešenie ani návrh organizovať po novom summity NATO len každé dva roky, na rozdiel od dnešného každoročného intervalu. Tento dvojročný scenár by pritom preferoval aj slovenský prezident Peter Pellegrini. Odôvodnil to tým, že obranné plány sa napĺňajú dlhodobo a za rok sa krajiny často ďaleko neposunú.
„To určite nie je dostačujúce. Dokonca mám pocit, že akcieschopnosť a vôbec dialóg o spoločnej obrane by takto ustal. Stal by sa ešte menej formálnym, ako sa to deje teraz. Takže je to podľa mňa krok späť. Podčiarkuje to aj to, že rozdiely medzi Európou a Spojenými štátmi pretrvávajú a že Európa by sa mala seriózne začať zamýšľať nad tým, ako byť v obrane absolútne sebestačná vrátane najmodernejších vojenských technológií,“
vyhlásil rezolútne politológ.
Zdvorilostné stretnutie s Erdoganom
Lídri členských štátov NATO v stredu 8. júla na summite potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a takisto neochvejnú podporu Ukrajine. Spolu s prezidentom Pellegrinim boli v Turecku aj minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár a minister obrany SR Robert Kaliňák.
Pellegrini následne vo štvrtok 9. júla diskutoval s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoganom na bilaterálnom stretnutí o obrane, ekonomike aj energetike. Slovensko podľa neho zdieľa s Tureckom rovnaký postoj k riešeniu vojenských konfliktov a obe krajiny majú názor, že akúkoľvek vojnu treba urýchlene ukončiť.
Politológ však považuje stretnutie Pellegriniho s Erdoganom za absolútne formálne a všetky vyhlásenia vníma len ako zdvorilostné. Slovenský prezident bol podľa neho prijatý z toho titulu, že Turecko podujatie hostilo. Odborník si navyše dovolil polemizovať o tom, či naozaj všetky tieto zahraničnopolitické a geopolitické otázky vníma Slovensko rovnako ako Turecko. O zhodnotení summitu a postojoch politológa informovala agentúra TASR.