Ranný požiar bytového domu vo Fiľakove spôsobil dramatickú evakuáciu a vážne zranenia. Viacero obyvateľov sa nadýchalo nebezpečných splodín horenia, pričom najťažšie následky znášalo len štvorročné dievčatko. Po úspešnom oživovaní priamo na mieste ho záchranársky vrtuľník okamžite transportoval do nemocnice.
V sobotu 11. júla ráno vypukol na prvom poschodí bytového domu na Železničnej ulici vo Fiľakove rozsiahly požiar, ktorý si vyžiadal okamžitú evakuáciu osôb. Viacero obyvateľov sa nadýchalo splodín horenia vrátane maloletého dieťaťa.
Hustý dym a oživovanie dieťaťa
O dramatických chvíľach na mieste nešťastia informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
„Zasahujúcim hasičom sa s evakuáciou snažili pomôcť aj naši kolegovia z Fiľakova, avšak hustý dym im to už neumožňoval. Viacero obyvateľov sa nadýchalo splodín horenia a viacero osôb vrátane detí potrebovalo pomoc záchranárov a odvoz do nemocnice,“
priblížila situáciu Kováčiková.
V prípade štvorročného dievčatka bola situácia mimoriadne vážna. Zasahujúce zložky vrátane miestneho policajta ho museli oživovať, čo sa napokon podarilo. Následne si ho prevzali leteckí záchranári. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air Transport-Europe (ATE) k záchrannej akcii uviedla nasledovné detaily:
- maloleté dievča utrpelo pri požiari vážnu inhalačnú traumu,
- po pristátí vrtuľníka lekár na mieste doplnil potrebnú liečbu,
- pacientku preložili na palubu a v stabilizovanom stave letecky transportovali do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici na ďalšiu diagnostiku a liečbu.
Polícia začala trestné stíhanie
Presná príčina vzniku ničivého požiaru zatiaľ podľa Kováčikovej nebola ustálená. Prípad si prevzal lučenecký vyšetrovateľ, ktorý v súvislosti s udalosťou už začal trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia. Všetky ďalšie okolnosti a príčiny vzniku ohňa sú aktuálne predmetom intenzívneho vyšetrovania. O nešťastí informovala tlačová agentúra TASR.