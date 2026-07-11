Dramatická policajná naháňačka v Nitre sa skončila vážnou dopravnou nehodou. Vodič, ktorý ignoroval policajné výzvy na zastavenie, zletel s autom do priekopy. V zvírenom prachu do neho následne narazilo policajné auto. Udalosť si vyžiadala zranených, pričom za volantom unikajúceho vozidla sedel opitý šofér.
Policajná naháňačka v mestskej časti Nitra-Dražovce sa skončila v piatok 10. júla večer dopravnou nehodou. Jeden policajt utrpel pri zrážke zranenia, ktoré si vyžiadali jeho práceneschopnosť. Udalosť oficiálne potvrdila nitrianska krajská policajná hovorkyňa Jana Šinková.
Ignoroval výzvy a skončil v priekope
Priebeh samotnej nočnej naháňačky a následnej havárie bol mimoriadne dynamický a nebezpečný. Situácia sa podľa polície vyvíjala nasledovne:
- nitrianska hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky prenasledovala vozidlo Škoda Superb,
- jeho vodič nerešpektoval zvukové výstražné znamenie na zastavenie a v riskantnej jazde pokračoval,
- unikajúce vozidlo z doposiaľ nezistených príčin následne zišlo mimo vozovky a skončilo v priekope.
„Pre víriaci sa prach už vodič služobného motorového vozidla nedokázal včas zabrzdiť, dostal šmyk a pravou časťou vozidla sa prevrátil na unikajúce vozidlo,“
dodala k priebehu samotnej zrážky policajná hovorkyňa.
Opitý vodič a zásah záchranárov
Dôvod zbesilého úteku sa ukázal hneď po nehode. Vodič unikajúceho vozidla absolvoval dychovú skúšku s pozitívnym výsledkom 1,65 promile a bol okamžite obmedzený na osobnej slobode. Aktuálne už čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Na miesto udalosti sme vyslali posádku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ošetrila dvoch zranených mužov a transportovala ich do nemocnice,“
uviedla Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Záchranári spresnili, že obaja zranení muži boli počas prevozu pri vedomí a v stabilizovanom stave.
Na nočnú nehodu a zásah záchranných zložiek pôvodne upozornila televízia TV Joj. O detailoch a vyjadreniach polície informovala tlačová agentúra TASR.