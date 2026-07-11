Primátor nemeckého mesta Neckarsulm vyzýva koncern Volkswagen, aby okamžite vyjasnil budúcnosť tamojšieho závodu Audi. Vedenie automobilky totiž plánuje drastické škrty, ktoré môžu celosvetovo pripraviť o prácu desaťtisíce ľudí a viesť k zatvoreniu viacerých nemeckých fabrík. O prácu a živobytie sa teraz obáva celý región.
Primátor mesta Neckarsulm Steffen Hertwig žiada od koncernu Volkswagen, aby čo najskôr objasnil budúcnosť závodu svojej dcérskej spoločnosti Audi. Je podľa neho potrebné otvorene vysvetliť, aké úvahy sa vedú, aké alternatívy sa zvažujú a akú úlohu môže tento závod v budúcnosti zohrávať v rámci celého koncernu.
Obavy o živobytie a dôležité rokovania
Šéf samosprávy upozorňuje na obrovské socio-ekonomické dopady prípadného zrušenia výroby v meste.
„Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme tento závod zachránili a pomohli mu zabezpečiť budúcnosť,“
zdôraznil Hertwig. Zatvorenie by podľa neho veľmi vážne zasiahlo mesto a región – nielen samotných zamestnancov a ich rodiny, ale aj dodávateľov, poskytovateľov služieb, remeselníkov a mnoho ďalších naviazaných odvetví.
Dotknutý závod podľa Hertwiga aktívne komunikuje s generálnym riaditeľom značky Audi Gernotom Döllnerom. Okrem toho je o niekoľko dní naplánované dôležité stretnutie s členom dozornej rady skupiny Volkswagen a predsedom vlády spolkovej krajiny Dolné Sasko Olafom Liesom.
Zrušenie výroby by bolo tvrdou ranou pre zamestnanosť. Pri pohľade na najväčších zamestnávateľov v regióne Heilbronn-Franken (spolková krajina Bádensko-Württembersko) sú štatistiky nasledovné:
- najväčším zamestnávateľom je skupina Schwarz (zastrešuje reťazce Lidl a Kaufland), pre ktorú pracuje 23 105 ľudí,
- za ňou nasleduje automobilka Audi s 15 515 zamestnancami.
Drastické škrty a hrozba zatvárania fabrík
Skupina Volkswagen vo štvrtok 9. júla oznámila, že plánuje drasticky zredukovať svoju modelovú ponuku a ďalej obmedziť výrobnú kapacitu. Médiá zároveň priniesli informácie o hroziacich rozsiahlych škrtoch:
- celosvetovo by mohlo zaniknúť až 100 000 pracovných miest, čo je dvakrát viac, než sa pôvodne plánovalo,
- zatvorenie hrozí priamo štyrom nemeckým závodom koncernu, a to v Hannoveri, Emdene, Zwickau a Neckarsulme.
Samotný koncern sa k detailom týchto radikálnych plánov doteraz oficiálne nevyjadril. O napätej situácii v nemeckom automobilovom priemysle informovala slovenská agentúra TASR na základe správy agentúry DPA.