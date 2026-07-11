Cestujúci, ktorým letecká spoločnosť zrušila let alebo výrazne meškala, majú jasné práva na finančnú kompenzáciu. Ak dopravca žiadosť o odškodnenie zamietne alebo ju ignoruje, do prípadu môže zasiahnuť Slovenská obchodná inšpekcia. Spotrebiteľská organizácia dTest radí, ako správne postupovať, na čo všetko majú pasažieri nárok a aké dôležité lehoty musia pri vymáhaní peňazí dodržať.
Ak letecká spoločnosť nárok cestujúceho pre oneskorené alebo zrušené lety zamietne alebo nereaguje, je možné sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je na Slovensku príslušným orgánom dohľadu nad dodržiavaním práv cestujúcich v leteckej doprave. Uviedla to Eduarda Hekšová, riaditeľka organizácie dTest, v súvislosti s nedávnou dohodou Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ o zachovaní súčasných pravidiel pre kompenzácie za oneskorené a zrušené lety.
Najskôr dopravca, potom inšpekcia
Odborníčka zdôrazňuje, že postup pri vymáhaní práv má jasnú postupnosť a inšpekcia nie je automaticky prvým krokom pri riešení problému.
„Zároveň platí, že cestujúci musí najskôr kontaktovať samotnú leteckú spoločnosť a podať žiadosť o kompenzáciu priamo jej. Až následne, ak nedôjde k náprave alebo je odpoveď neuspokojivá, má zmysel obrátiť sa na ďalšie inštitúcie,“
priblížila Hekšová.
Na SOI sa podľa nej cestujúci môže obrátiť v prípade, ak let odlietal z letiska na Slovensku alebo išlo o let z nečlenského štátu Európskej únie (EÚ) do Slovenskej republiky s leteckou spoločnosťou registrovanou v EÚ. Ak však let odlieta z iného členského štátu, príslušným orgánom je inštitúcia v danej krajine. V podaní je potrebné uviesť rozhodujúce skutočnosti a priložiť relevantné prílohy, napríklad potvrdenie rezervácie alebo kópiu letenky.
Podmienky pre vznik nároku na stovky eur
Pri letoch, na ktoré sa plne vzťahuje európske nariadenie o právach cestujúcich, vzniká nárok na finančnú kompenzáciu predovšetkým za týchto okolností:
- let má meškanie tri a viac hodín pri prílete do cieľovej destinácie,
- let je zrušený menej ako 14 dní pred plánovaným odletom,
- cestujúcemu je úplne odopretý nástup na palubu,
- výška kompenzácie sa pohybuje medzi 250 a 600 eurami podľa dĺžky letu a nezávisí od ceny letenky.
Nárok na odškodnenie však nevzniká v prípade mimoriadnych okolností, ktoré letecký dopravca nemôže ovplyvniť. V závislosti od okolností má však cestujúci nárok aj na starostlivosť, ako je poskytnutie občerstvenia, bezplatného telefonického hovoru či ubytovania. Upozornila tiež, že ak letecká spoločnosť nárok neuzná ani po preverení inšpekciou, môže sa cestujúci domáhať odškodnenia súdnou cestou prostredníctvom žaloby.
Nové pravidlá a dôležité lehoty
EP a Rada EÚ sa v rámci nedávnej dohody zhodli na zachovaní súčasného systému odškodňovania aj trojhodinovej hranice pre vznik nároku. Navyše má byť dopravcom uložená nová povinnosť – poskytnúť cestujúcim elektronicky jasné pokyny, ako podať žiadosť o odškodnenie, a to do štyroch dní od ukončenia ich cesty.
„Väčšina leteckých spoločností dnes ponúka na svojich webových stránkach formulár, prostredníctvom ktorého si cestujúci môžu uplatniť nárok na kompenzáciu. Lehota na uplatnenie nároku však nie je jednotná na úrovni celej EÚ a riadi sa právnym poriadkom konkrétneho štátu. Na Slovensku si kompenzáciu viete uplatniť do dvoch rokov od dátumu letu,“
dodala riaditeľka dTestu. Táto nezisková organizácia je najväčšou českou spotrebiteľskou organizáciou, na trhu pôsobí od roku 1992 a vydáva známy spotrebiteľský časopis na českom i slovenskom trhu.