Festival Pohoda vrcholí svojím štvrtým a zároveň posledným dňom. Trenčianske letisko sa pripravuje na veľkolepý návrat elektronickej legendy The Prodigy a sprievodný program ponúkne aj dôležitú prezidentskú debatu. Sobotňajší večer však prinesie i emotívne chvíle venované spomienke na speváka Olivera Tree, ktorý mal na podujatí pôvodne vystúpiť.

Festival Pohoda pokračuje v sobotu 11. júla svojím štvrtým, posledným dňom. Na letisko v Trenčíne zavíta The Prodigy, anglická hudobná skupina hrajúca elektronickú tanečnú hudbu. Na Pohode vystúpi už po tretíkrát.

Návrat legendy a symbolické jubileum

The Prodigy vystúpili na Pohode v rokoch 2005 a 2016. Ich aktuálne vystúpenie bude podľa organizátorov vyvrcholením celého podujatia.

„Tento návrat má pre nás symbolický rozmer – koncert z roku 2005 je snáď najpamätnejším z prvej dekády, neskôr sme si ich dali ako hlavný darček na oslavu 20. ročníka a teraz sa vracajú na ďalšie naše jubileum, kde ich koncert zavŕši program na hlavnom pódiu,“

priblížili organizátori. Zoskupenie odohrá úplne nové piesne, ale aj svoje najväčšie hity ako:

  • Breathe,
  • Firestarter,
  • Smack My Bitch Up,
  • Voodoo People,
  • Out of Space.

Pestrý program a prezidentská debata

Návštevníci sa posledný deň môžu tešiť na bohatý hudobný mix. Na pódiách sa predstavia viacerí domáci i zahraniční interpreti:

  • slovenská kapela Para a rapper Gleb,
  • český spevák David Koller,
  • japonský rapper Yuki Chiba a japonské zoskupenie Turtle Island,
  • hudobník Dalyb a formácia Medial Banana,
  • švédska kapela Boko Yout.

V rámci ďalšieho sprievodného programu sa uskutoční aj očakávaná prezidentská debata o identite v srdci Európy. Diskutovať v nej bude súčasný český prezident Petr Pavel a bývalá slovenská hlava štátu Zuzana Čaputová.

Pocta a ekumenický záver

Sobotňajší večer sa bude niesť aj v duchu spomienky na speváka Olivera Tree. Ten mal na festivale pôvodne vystúpiť, no podľa dodanej správy v júni tohto roka tragicky zahynul v Rio de Janeiro pri zrážke dvoch helikoptér.

„Spanilá jazda hudobnou scénou Olivera Tree zanechala za sebou nezmazateľnú stopu, po ktorej sa vyberie TREEbute setom B-complex,“

uviedli organizátori. O umeleckú videoprojekciu k tomuto setu sa postará Ján Šicko. Celý festival následne ukončí svoj program ekumenickou bohoslužbou v nedeľu ráno.