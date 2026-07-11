Festival Pohoda vrcholí svojím štvrtým a zároveň posledným dňom. Trenčianske letisko sa pripravuje na veľkolepý návrat elektronickej legendy The Prodigy a sprievodný program ponúkne aj dôležitú prezidentskú debatu. Sobotňajší večer však prinesie i emotívne chvíle venované spomienke na speváka Olivera Tree, ktorý mal na podujatí pôvodne vystúpiť.
Festival Pohoda pokračuje v sobotu 11. júla svojím štvrtým, posledným dňom. Na letisko v Trenčíne zavíta The Prodigy, anglická hudobná skupina hrajúca elektronickú tanečnú hudbu. Na Pohode vystúpi už po tretíkrát.
Návrat legendy a symbolické jubileum
The Prodigy vystúpili na Pohode v rokoch 2005 a 2016. Ich aktuálne vystúpenie bude podľa organizátorov vyvrcholením celého podujatia.
„Tento návrat má pre nás symbolický rozmer – koncert z roku 2005 je snáď najpamätnejším z prvej dekády, neskôr sme si ich dali ako hlavný darček na oslavu 20. ročníka a teraz sa vracajú na ďalšie naše jubileum, kde ich koncert zavŕši program na hlavnom pódiu,“
priblížili organizátori. Zoskupenie odohrá úplne nové piesne, ale aj svoje najväčšie hity ako:
- Breathe,
- Firestarter,
- Smack My Bitch Up,
- Voodoo People,
- Out of Space.
Pestrý program a prezidentská debata
Návštevníci sa posledný deň môžu tešiť na bohatý hudobný mix. Na pódiách sa predstavia viacerí domáci i zahraniční interpreti:
- slovenská kapela Para a rapper Gleb,
- český spevák David Koller,
- japonský rapper Yuki Chiba a japonské zoskupenie Turtle Island,
- hudobník Dalyb a formácia Medial Banana,
- švédska kapela Boko Yout.
V rámci ďalšieho sprievodného programu sa uskutoční aj očakávaná prezidentská debata o identite v srdci Európy. Diskutovať v nej bude súčasný český prezident Petr Pavel a bývalá slovenská hlava štátu Zuzana Čaputová.
Pocta a ekumenický záver
Sobotňajší večer sa bude niesť aj v duchu spomienky na speváka Olivera Tree. Ten mal na festivale pôvodne vystúpiť, no podľa dodanej správy v júni tohto roka tragicky zahynul v Rio de Janeiro pri zrážke dvoch helikoptér.
„Spanilá jazda hudobnou scénou Olivera Tree zanechala za sebou nezmazateľnú stopu, po ktorej sa vyberie TREEbute setom B-complex,“
uviedli organizátori. O umeleckú videoprojekciu k tomuto setu sa postará Ján Šicko. Celý festival následne ukončí svoj program ekumenickou bohoslužbou v nedeľu ráno.