Bratislavskou Ivanskou cestou v blízkosti letiska otriasol v noci silný výbuch. Požiar, ktorý zachvátil kontajnerové stojisko a budovu, spôsobil explóziu propán-butánových fliaš. Hoci sa mimoriadne nebezpečná udalosť zaobišla bez zranení, tlaková vlna a plamene vážne poškodili zaparkované autá. Prípadom sa už intenzívne zaoberá polícia, ktorá začala trestné stíhanie.
Ivanskou cestou v Bratislave, v blízkosti letiska, otriasol v noci na sobotu 11. júla výbuch propán-butánových fliaš. Tie explodovali následkom predchádzajúceho požiaru. Situáciu oficiálne potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči s tým, že pri udalosti sa našťastie nikto nezranil.
Požiar a explózia pred príchodom pomoci
Hasiči boli na miesto urgentne privolaní krátko po polnoci. Podľa hlásenia išlo o požiar časti budovy, priľahlého kontajnerového stojiska a okolitého porastu. Situácia sa však vzápätí dramaticky vyhrotila.
„Ešte pred príjazdom hasičských jednotiek došlo k výbuchu propán-butánových fliaš, ktoré sa nachádzali v kontajnerovom stojisku. V dôsledku výbuchu bolo poškodených šesť vedľa zaparkovaných osobných automobilov,“
uviedol k priebehu nočného incidentu hovorca Koči.
Zasahujúce jednotky museli na mieste postupovať mimoriadne opatrne. Hasiči počas záchrannej akcie a likvidácie požiaru:
- pri prieskume našli celkom štyri propán-butánové fľaše, pričom dve z nich už boli explodované,
- vykonali dôkladný prieskum interiéru a strechy zasiahnutej budovy,
- celé miesto následne preventívne monitorovali špeciálnou termokamerou pre odhalenie skrytých ohnísk.
K udalosti bol okamžite privolaný aj odborný zisťovateľ príčin vzniku požiarov.
Polícia začala trestné stíhanie
Bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek k nočnému incidentu uviedol, že polícia prijala oznámenie taktiež krátko po polnoci.
„V súvislosti s udalosťou bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. Okolnosťami prípadu sa naďalej intenzívne zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II,“
priblížil ďalší postup orgánov činných v trestnom konaní. O požiari a vyšetrovaní informovala agentúra TASR.