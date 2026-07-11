Americký prezident Donald Trump poslal Iránu mimoriadne ostré varovanie. Pohrozil, že ak sa Teherán pokúsi zavraždiť úradujúcu hlavu Spojených štátov, americká armáda islamskú republiku „úplne zničí“. Vyhlásenie o tisíckach pripravených rakiet prichádza v napätej atmosfére, keď Washington zároveň žiada okamžité záruky pre bezpečnú plavbu v Hormuzskom prielive.
Americký prezident Donald Trump v piatok 10. júla vyhlásil, že Spojené štáty americké (USA) „úplne zničia“ Irán, ak sa pokúsi zavraždiť alebo skutočne zavraždí úradujúceho prezidenta USA.
Tisíce rakiet a pripravená armáda
Svoje radikálne varovanie zverejnil šéf americkej administratívy priamo na internete, pričom nešetril silnými slovami o masívnej vojenskej odvete.
„Tisíc rakiet je pripravených a namierených na Iránsku islamskú republiku. Ak iránska vláda uskutoční svoju hrozbu, o ktorej sa hovorí na mnohých miestach sveta, že zavraždí alebo sa pokúsi zavraždiť úradujúceho prezidenta Spojených štátov amerických - v tomto prípade MŇA - okamžite ich budú nasledovať ďalšie tisíce,“
napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Zároveň rázne dodal, že príslušné vojenské rozkazy už boli vydané. Americká armáda je podľa neho plne pripravená počas jedného roka, s možnosťou predĺženia tohto obdobia, úplne zničiť a spustošiť všetky časti Iránu, ak by k takémuto pokusu došlo.
Ultimátum pre Hormuzský prieliv
Trumpov príspevok prišiel krátko po ďalšom dôležitom geopolitickom tlaku zo strany USA. Spojené štáty totiž vyzvali Irán na okamžitú diplomatickú garanciu. Najneskôr do soboty 11. júla od Teheránu žiadajú:
- aby verejne potvrdil, že kľúčový Hormuzský prieliv zostane otvorený pre medzinárodnú lodnú dopravu,
- aby sa oficiálne zaviazal zastaviť akékoľvek útoky na obchodné plavidlá v tomto regióne.
O najnovších vyjadreniach amerického prezidenta a stupňujúcom sa napätí informovala slovenská agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr AP a AFP.