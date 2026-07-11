Tragická bilancia dvoch ničivých zemetrasení vo Venezuele naďalej hrozivo narastá. Podľa najnovších oficiálnych údajov prišlo o život už viac ako 4 100 ľudí a mohutné otrasy zrovnali so zemou celé mestské štvrte. Záchranné tímy stále pátrajú po tisíckach nezvestných, no nádej na nájdenie preživších v troskách po dvoch týždňoch takmer úplne vyhasla.
Počet obetí dvoch ničivých zemetrasení vo Venezuele stúpol na viac ako 4 100. O tragických následkoch a neustále sa zvyšujúcich číslach informovala venezuelská vláda, ktorá aktualizuje bilanciu katastrofy z 24. júna.
Desivé čísla a zničené štvrte
O rozsahu obrovskej tragédie a presných stratách na životoch informoval verejnosť predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez prostredníctvom svojho profilu na platforme Telegram.
„Pri dvoch po sebe nasledujúcich otrasoch z 24. júna zahynulo najmenej 4 118 ľudí a ďalších 16 740 utrpelo zranenia,“
spresnil mrazivé štatistiky Rodríguez.
Ničivé otrasy zanechali za sebou apokalyptickú spúšť, pričom zemetrasenia doslova zrovnali so zemou celé štvrte. Mimoriadne ťažko zasiahnutý je najmä pobrežný štát La Guaira. Aktuálna situácia na mieste nešťastia zostáva mimoriadne kritická:
- tisíce ďalších ľudí sú naďalej vedení ako nezvestní,
- príbuzní obetí zúfalo naliehajú na úrady, aby pokračovali v pátracích a záchranných akciách, kým nebudú ich blízki nájdení živí alebo mŕtvi, aby ich mohli aspoň dôstojne pochovať,
- dva týždne po zemetrasení sú však šance na záchranu a nájdenie živých ľudí už extrémne nízke.
O následkoch ničivých otrasov a narastajúcom počte obetí informovala slovenská agentúra TASR na základe správy medzinárodnej agentúry AFP.