Britská kráľovská rodina zažíva vzácne chvíle zmierenia. Kráľ Karol III. s kráľovnou Kamilou sa po rokoch odlúčenia dočkali rodinnej návštevy, keď vo svojom sídle privítali princa Harryho s manželkou Meghan a ich dvoma deťmi. Kým Harry prišiel do vlasti pracovne kvôli hrám pre veteránov, príchod jeho rodiny bol prekvapením, ktorému predchádzali spory o policajnú ochranu.
Britský kráľ Karol III. a kráľovná Kamila v piatok 10. júla po prvý raz za uplynulé štyri roky hostili princa Harryho, jeho manželku Meghan a ich dve deti. O súkromnom stretnutí informovali tamojšie médiá.
Princ Harry pricestoval do Spojeného kráľovstva už v pondelok 6. júla. Oficiálnym dôvodom jeho cesty bolo spustenie odpočítavania do začiatku Invictus Games – medzinárodných športových hier pre zranených veteránov. Ich vznik sám inicioval a najbližšie sa uskutočnia o rok.
Prekvapivý príchod Meghan a spor o ochranu
Manželka Meghan, ich sedemročný syn Archie a päťročná dcéra Lilibet pôvodne na britské ostrovy nemali vôbec pricestovať. Dôvodom mala byť podľa zákulisných informácií skutočnosť, že im úrady odmietli poskytnúť nepretržitú policajnú ochranu. Buckinghamský palác bezprostredne nereagoval na žiadosť novinárov o komentár k ich príchodu či bezpečnostným opatreniam.
Útek do USA a chladné vzťahy
Princ Harry prerušil oficiálne pracovné vzťahy s britskou kráľovskou rodinou v roku 2020 a následne sa spolu s manželkou natrvalo presťahoval do Spojených štátov amerických (USA).
„Rozhodli sme sa pre tento krok z dôvodu túžby po finančnej nezávislosti a želania uniknúť pred zasahovaním médií do nášho súkromného života,“
uvádzal vtedy pár ako hlavný dôvod svojho sťahovania.
Vzťahy medzi odídeným párom a kráľovským dvorom boli odvtedy chladné a stretávali sa len sporadicky:
- v roku 2024 priletel Harry do vlasti, aby sa stretol s otcom, ktorému bola v tom čase diagnostikovaná rakovina,
- následne sa s britským panovníkom stretol aj v roku 2025,
- samotný kráľ Karol III. však svoje vnúčatá Archieho a Lilibet podľa dostupných informácií nevidel už od roku 2022.
O nečakanej návšteve informovala slovenská agentúra TASR na základe správy medzinárodnej agentúry AFP.