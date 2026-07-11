Kuba sa opäť ponorila do tmy. Ostrovný štát postihol v piatok ďalší celoštátny výpadok elektrickej energie, už druhý v priebehu štyroch dní. Havária zdevastovanej infraštruktúry umocňuje hlbokú energetickú krízu, ktorú podľa miestnych úradov ešte zhoršujú prísne americké sankcie a nedostatok zahraničnej ropy.
Kubu v piatok 10. júla postihol ďalší celoštátny výpadok elektrickej energie, pričom za posledné štyri dni ide už o druhý takýto závažný incident. Kubánske ministerstvo energetiky uviedlo, že okamžite aktivovalo núdzové protokoly na postupné obnovenie dodávok elektriny.
Zastaraná sieť a priority záchranárov
Podľa oficiálneho vyjadrenia ministerstva krajina čelí mimoriadne vážnej energetickej kríze. Oficiálny denník Komunistickej strany Kuby s názvom Granma na sociálnej sieti X napísal, že ku kolapsu elektrickej siete došlo uprostred krízy, ktorá štát už dlhší čas výrazne paralyzuje.
„Prioritou pri obnove dodávok je v týchto kritických chvíľach zabezpečiť elektrinu predovšetkým pre nemocnice a ďalšie kľúčové zariadenia nevyhnutné pre chod štátu,“
uviedol denník Granma. Štátna energetická spoločnosť UNE bezprostredne po rozsiahlom výpadku neoznámila jeho presnú technickú príčinu.
Americké sankcie a Trumpove hrozby
Kubánska vláda dlhodobo pripisuje opakované výpadky elektriny a celkový kolaps siete americkým sankciám a ropnému embargu. Za súčasnou kritickou situáciou sa skrýva viacero nepriaznivých faktorov:
- krajina dopláca na kriticky zastaranú energetickú infraštruktúru,
- ostrov si dokáže zabezpečiť iba malú časť svojej celkovej spotreby ropy z vlastných zdrojov,
- administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v januári tohto roka pohrozila krajinám vyvážajúcim ropu na Kubu zavedením ciel,
- táto hrozba podľa Havany viedla k takmer úplnému zastaveniu dôležitých zahraničných dodávok paliva.
O ďalšom rozsiahlom blackoute na Kube informovala agentúra TASR na základe správy medzinárodnej agentúry DPA.