Čerešne patria k prvým sladkým pokladom leta a v slovenských záhradách rastú takmer všade. Málokto však tuší, koľko toho dokážu pre zdravie. Antioxidanty, podpora spánku, tlmenie zápalov aj pomoc pri dne, to všetko sa spája s touto malou červenou guľôčkou. Hneď na úvod však jedno dôležité spresnenie, ktoré väčšina článkov vynecháva.
Čerešne verzus višne
V záhradách máme dvoch príbuzných: sladké čerešne a kyslé višne. Sladké čerešne sú výborným zdrojom antioxidantov, vitamínu C aj draslíka. No väčšina „zázračných“ účinkov, o ktorých budeme hovoriť, teda melatonín pre spánok, pomoc pri dne či zotavenie po záťaži, sa vo výskume viaže najmä na višne (kyslé čerešne), a to často v podobe šťavy alebo koncentrátu. Oba druhy sú teda zdravé, len je dobré vedieť, ktorý výskum sa na ktorý vzťahuje. Dobrá správa je, že višne rastú v našich záhradách rovnako bežne ako čerešne.
Vitamíny a antioxidanty
Základ tvorí bohatý nutričný profil. Čerešne aj višne obsahujú vitamín C, draslík, vlákninu a množstvo polyfenolov. Ich najväčšou zbraňou sú antokyány, teda farbivá, ktoré im dávajú sýtu červenú farbu a zároveň fungujú ako silné antioxidanty. Tie pomáhajú neutralizovať voľné radikály, ktoré poškodzujú bunky a prispievajú k starnutiu, a majú aj protizápalové vlastnosti. Práve od nich sa odvíja väčšina zdravotných benefitov.
Prirodzený zdroj melatonínu a lepší spánok
Toto je jedna z najzaujímavejších vlastností. Višne sú prirodzeným zdrojom melatonínu, hormónu, ktorý riadi náš spánkový rytmus, a obsahujú aj tryptofán, z ktorého si telo melatonín tvorí. Systematický prehľad z roku 2025 upozorňuje, že višne môžu prispieť k lepšej kvalite spánku zvýšením hladiny melatonínu a tlmením zápalu, pričom staršia štúdia zaznamenala po pití višňového koncentrátu vyššiu hladinu melatonínu a lepšiu efektivitu spánku.
Tu však treba triezvosť. Dôkazy sú zatiaľ zmiešané a účinok je skôr jemný, keďže dávka melatonínu z ovocia je oproti doplnkom malá. Višne teda nie sú tabletka na spanie, ale môžu byť príjemnou súčasťou večerného upokojenia.
Boj proti zápalom
Antokyány pôsobia protizápalovo podobným smerom ako bežné lieky proti bolesti, len oveľa jemnejšie, keďže tlmia enzým COX 2 zapojený do zápalových procesov. Výskum je tu pomerne presvedčivý: keď vedci zhrnuli 16 humánnych štúdií, v jedenástich z nich sa po konzumácii višňovej šťavy namerali merateľné poklesy zápalových ukazovateľov vrátane C reaktívneho proteínu. Nie náhodou po višniach siahajú športovci na urýchlenie zotavenia a zmiernenie svalovej bolesti po záťaži. Účinok sa pritom prejavuje najmä pri pravidelnej konzumácii.
Pomoc pri dne
Pri dne, bolestivom zápale kĺbov spôsobenom kyselinou močovou, patria višne k najčastejšie spomínaným prírodným pomocníkom. Antokyány môžu tlmiť enzým xantínoxidázu, ktorý sa podieľa na tvorbe kyseliny močovej (a na ktorý cielia aj lieky na dnu, hoci účinok višní je oveľa slabší), a zároveň podporovať jej vylučovanie. Štúdie spájajú konzumáciu čerešní s nižším počtom opakovaných záchvatov dny, pričom viac porcií znamenalo väčší efekt.
Dôležité však je: ide o doplnok, nie o náhradu liečby. Višne v žiadnom prípade nenahrádzajú lieky na dnu a predpísanú liečbu netreba svojvoľne vysadzovať. Dôkazy sú navyše zmiešané, niektoré štúdie pokles kyseliny močovej potvrdili, iné nie.
Superpotravina, ale s mierou
Napokon poznámka triezvosti. Pojem „superpotravina“ je skôr marketingový a žiadne jednotlivé ovocie nie je zázrak. Väčšina benefitov sa navyše skúmala pri višňovej šťave či koncentráte, ktoré obsahujú dosť cukru, takže ľudia sledujúci hladinu cukru v krvi by mali byť opatrní a uprednostniť celé, čerstvé plody. Tento text nie je lekárske poradenstvo. Pri zdravotných ťažkostiach, najmä pri dne či cukrovke, sa poraďte s lekárom.
Aj s týmito výhradami však platí, že čerešne a višne sú výnimočným darom našich záhrad. Spájajú skvelú chuť s reálnymi zdravotnými prínosmi, a to za pár centov priamo zo stromu. Tak si ich počas krátkej sezóny doprajte plnými hrsťami, vaše telo sa poďakuje.