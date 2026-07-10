Polícia Slovenskej republiky bije na poplach pred novou vlnou nebezpečných podvodov. Zločinci vo veľkom rozposielajú falošné SMS správy, ktoré zneužívajú hlavičku ministerstva vnútra. Cieľom týchto manipulatívnych správ je jediné – získať od dôverčivých ľudí citlivé osobné informácie a prístup k ich bankovým účtom.
Polícia upozorňuje verejnosť na sofistikované podvodné SMS správy, ktoré priamo zneužívajú meno Ministerstva vnútra SR ako oficiálneho odosielateľa správy. Tieto textové správy sa navonok tvária ako mimoriadne dôležité a oficiálne oznámenia štátneho orgánu. O novej kybernetickej hrozbe informovala Polícia SR prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti.
Cieľom je vybieliť bankový účet
Hlavným cieľom podvodníkov je vyvolať v adresátovi pocit naliehavosti, aby v strese klikol na priložený internetový odkaz priamo v správe. Ak tak obeť urobí, dostane sa na podvodnú stránku, prostredníctvom ktorej sa páchatelia snažia získať:
- citlivé osobné údaje obete,
- kompletné údaje o platobnej karte,
- prihlasovacie údaje a heslá do internetbankingu.
Neklikajte a varujte svoje okolie
Strážcovia zákona vyzývajú občanov k maximálnej obozretnosti. Štátne inštitúcie od občanov nikdy nežiadajú zadávanie platobných údajov cez textové správy.
„Na takéto odkazy nikdy neklikajte. Nezadávajte údaje z platobnej karty ani prihlasovacie údaje do internetbankingu. Nepodliehajte tlaku na okamžité konanie,“
uviedla v mimoriadnom varovaní polícia.
Zároveň policajti dôrazne apelujú na občanov, aby o tomto novom type podvodu okamžite informovali svoje okolie, rodinu a priateľov. Zvláštnu pozornosť treba venovať najmä seniorom a zraniteľným osobám, ktoré by mohli falošnej správe od zdanlivého štátneho orgánu ľahšie uveriť a prísť tak o celoživotné úspory.