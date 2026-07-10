Znie to absurdne, no je to realita. Muž si chcel len precvičiť cudzí jazyk a skončil s doživotnými dlhmi. Príbeh 39 ročného Čecha z Chomutova je učebnicovou ukážkou investičného podvodu, ktorému sa hovorí „pig butchering“. Začal sa úplne nevinne, snahou naučiť sa po poľsky, a skončil stratou v prepočte okolo 235 tisíc eur.
Ako sa to stalo
Podľa portálu Interia sa muž chcel naučiť po poľsky cez aplikáciu Tandem. Tá spája rodených hovoriacich rôznych jazykov na vzájomné konverzácie. Aplikácia ho spárovala s používateľkou s prezývkou „Nia“, ktorá sa vraj chcela učiť po česky, keďže jej sestra sa údajne vydala za Čecha.
Konverzácia sa však čoskoro stočila inam. „Nia“ začala spomínať internetovú platformu, na ktorej sa vraj dá rýchlo zbohatnúť, a presvedčila muža, aby investoval do online obchodovania. Na obrazovke potom sledoval, ako mu „zisky“ utešene rastú, a tak vkladal čoraz vyššie sumy, dokonca aj z pôžičiek. Keď sa napokon pokúsil peniaze vybrať, jeho účet zablokovali a kontakt so ženou aj s „podporou“ platformy sa naraz prerušil.
Výsledok bol zdrvujúci. Celkovo prišiel o 5,7 milióna českých korún, teda o niečo viac ako milión zlotých (v prepočte približne 235 tisíc eur), a navyše mu zostali nesplatené bankové úvery. Rastúce zisky, ktoré videl na obrazovke, boli pochopiteľne vymyslené, celá platforma bola podvod a „Nia“ zrejme nikdy nemala záujem o výučbu jazykov.
Čo je „pig butchering“
Anglický názov „pig butchering“, teda doslova „zabíjačka prasaťa“, znie brutálne, no presne vystihuje podstatu. Podvodník si obeť najprv trpezlivo „vykrmuje“, buduje si s ňou vzťah, dôveru, priateľstvo či dokonca romantický cit, a to týždne aj mesiace. Až potom prichádza „porážka“, teda nasmerovanie na falošnú investičnú platformu.
Scenár býva takmer vždy rovnaký. Obeť vidí, ako jej „investícia“ naoko rastie, niekedy jej podvodníci dovolia vybrať malú sumu, aby získali dôveru. Následne ju tlačia vkladať stále viac. Vo chvíli, keď sa človek pokúsi vybrať väčšie peniaze, účet mu zablokujú, prípadne od neho žiadajú ďalšie platby na „dane“ či „poplatky“, ktoré samozrejme tiež zmiznú. Za týmito schémami často stoja organizované skupiny.
Prečo je taký nebezpečný
Na rozdiel od primitívnych podvodov typu „vyhrali ste milión“ je pig butchering rafinovaný a trpezlivý. Stavia na emóciách, dôvere a osamelosti a začína sa nenápadne, cez zoznamky, jazykové aplikácie či sociálne siete. Falošné platformy pritom vyzerajú dôveryhodne a profesionálne. Práve preto je dôležité zdôrazniť, že naletieť môže naozaj ktokoľvek. Nie je to otázka inteligencie, ale premyslenej manipulácie.
Ako sa chrániť a varovné signály
Existuje niekoľko varovných signálov, ktoré by mali okamžite spustiť pozornosť:
- Niekto, koho poznáte len z internetu, stočí reč na investície či kryptomeny a ponúka „tipy“, ako rýchlo zbohatnúť.
- Odporúča konkrétnu platformu, o ktorej ste inde nepočuli a ktorú nájdete len cez neho.
- Sľubuje vysoké a takmer isté zisky a vytvára tlak či pocit naliehavosti, aby ste konali rýchlo.
- Peniaze sa nedajú jednoducho vybrať, prípadne musíte najprv vložiť ďalšie na „odblokovanie“ alebo „poplatky“.
Základné pravidlo znie: nikdy neinvestujte na odporúčanie človeka, ktorého poznáte iba online. Platformu si overte pri finančnom regulátorovi, nikdy si na investície nepožičiavajte a keď na vás niekto tlačí, zastavte sa a poraďte sa s niekým, komu dôverujete. Tento text nie je investičné ani právne poradenstvo, ale pripomenutie zdravého rozumu.
Čo robiť, ak ste sa stali obeťou
Ak máte podozrenie, že ste sa stali terčom takého podvodu, ihneď prestaňte posielať akékoľvek ďalšie peniaze, aj keby vám sľubovali uvoľnenie zablokovaných prostriedkov. Uchovajte si dôkazy, teda konverzácie, potvrdenia o platbách aj údaje o platforme, kontaktujte svoju banku a obráťte sa na políciu. A hlavne, nehanbite sa. Obete týchto podvodov často zápasia s pocitom viny, hoci padli za obeť premyslenej manipulácii. Vyhľadať pomoc a nahlásiť to je správny krok, ktorý môže ochrániť aj ďalších.
Príbeh muža z Chomutova je smutným, no cenným varovaním. Ukazuje, že cesta od nevinnej konverzácie k finančnej katastrofe môže byť prekvapivo krátka. A že najlepšou ochranou je poznať, ako títo podvodníci pracujú.