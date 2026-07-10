Americký prezident Donald Trump súhlasil s pokračovaním rokovaní s Iránom, no zároveň vyslal jasný signál – doterajšie prímerie medzi krajinami sa definitívne skončilo. Lídri si vymieňajú mimoriadne ostré odkazy, zatiaľ čo obnovené vojenské útoky vyvolávajú obavy z eskalácie konfliktu na Blízkom východe.
Americký prezident Donald Trump v piatok 10. júla vyhlásil, že Spojené štáty americké (USA) súhlasili s pokračovaním v rokovaniach s Iránom. Zároveň však nekompromisne zopakoval, že prímerie medzi oboma krajinami sa skončilo.
Ostré odkazy a koniec príméria
Svoje rozhodnutie a postoj k ďalšiemu vyjednávaniu tlmočil šéf americkej administratívy priamo prostredníctvom internetu.
„Irán nás požiadal, aby sme pokračovali v ‚rokovaniach‘. Súhlasili sme s tým, ale Spojené štáty im dali jasne najavo, že prímerie sa SKONČILO!“
napísal Trump na svojej vlastnej platforme Truth Social.
Šéf Bieleho domu už predtým, v stredu 8. júla, počas summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare vyhlásil, že prímerie s Iránom vypršalo. Vyjednávanie s predstaviteľmi islamskej republiky dokonca označil za stratu času, pričom iránskych zástupcov počastoval mimoriadne tvrdými slovami a nazval ich „odpadom“ a „chorými ľuďmi“.
Rokovania v tieni vzájomných útokov
Prezident uviedol, že o ďalšom postupe bude hovoriť s hlavnými vyjednávačmi USA, ktorými sú Steve Witkoff a jeho zať Jared Kushner, ktorí doteraz rokovali s Iráncami. Trval však na tom, že iniciatíva musí prísť z druhej strany a je na Teheráne, aby sa vrátil k rokovaciemu stolu.
Aktuálna situácia v regióne je mimoriadne výbušná a sprevádzajú ju tieto skutočnosti:
- Spojené štáty aj Irán tento týždeň obnovili vzájomné vojenské útoky,
- eskalácia napätia a koniec príméria vyvolali na medzinárodnej scéne vážne obavy z návratu k plnohodnotnej vojne.
O najnovších vyjadreniach amerického prezidenta informovala agentúra TASR na základe správy medzinárodnej tlačovej agentúry AFP.