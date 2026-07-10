Bombové vyhrážky, ktorým v piatok čelil generálny prokurátor Maroš Žilinka, nezostali bez odozvy. Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský ich ostro odsúdil a označil za priamy útok na právny štát a nezávislosť inštitúcií. Sám ombudsman má pritom so zastrašovaním a nenávistnými prejavmi nedávne osobné skúsenosti.
Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský považuje piatkové vyhrážky generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi okrem iného za útok na nezávislosť ústavnej inštitúcie, ktorá chráni zákonnosť a verejný záujem. Zároveň ide podľa neho o útok na princíp deľby moci a v konečnom dôsledku aj na samotný právny štát na Slovensku. Ombudsman o svojom postoji informoval verejnosť na sociálnej sieti.
Podpora pre Žilinku a vlastné skúsenosti s hrozbami
Šéf inštitúcie na ochranu základných práv a slobôd vyjadril nad celou situáciou znepokojenie a adresoval napadnutému prokurátorovi slová solidarity.
„Vyjadrujem podporu generálnemu prokurátorovi, jeho rodine a celému tímu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v čase, keď čelia vyhrážkam,“
uviedol Dobrovodský na margo incidentu. Zároveň pripomenul, že aj samotná Kancelária verejného ochrancu práv má s podobnými útokmi svoje priame skúsenosti, keďže nedávno čelila vlne nenávistných reakcií a vyhrážok zo strany konkrétnych fyzických osôb.
Zásah pyrotechnikov na prokuratúre
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v piatok 10. júla dopoludnia informoval o tom, že sa mu neznámy páchateľ vyhráža násilím. Bezpečnostný incident sa vyvíjal nasledovne:
- vyhrážky sa týkali uloženia bomby nielen priamo v budove Generálnej prokuratúry (GP) SR,
- anonym hrozil výbušninou aj v súkromnom dome, kde generálny prokurátor býva so svojou rodinou,
- polícia vzápätí potvrdila, že sa vyšetrovaním tohto mimoriadne závažného prípadu intenzívne zaoberá,
- v budove GP SR vykonali špecialisti dôkladnú pyrotechnickú prehliadku, ktorá sa našťastie skončila s negatívnym výsledkom a budova bola opäť sprístupnená.