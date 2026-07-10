Americký technologický gigant Meta čelí v Európe vážnym problémom. Európska komisia dospela k predbežným záverom, podľa ktorých návykový dizajn sociálnych sietí Facebook a Instagram porušuje európske nariadenia o digitálnych službách. Ak spoločnosť nepristúpi k zásadným zmenám v ochrane zraniteľných používateľov, hrozia jej astronomické pokuty.
Americká spoločnosť Meta musí upraviť návykový dizajn svojich sociálnych sietí Facebook a Instagram, inak jej hrozí vysoká pokuta za porušenie nariadenia Európskej únie (EÚ) o digitálnych službách (DSA). Vyplýva to z predbežných zistení Európskej komisie (EK), ktoré boli zverejnené v piatok 10. júla.
Kritika z Bruselu a boj proti závislosti
EK v zisteniach tvrdí, že technologický gigant dostatočne neobmedzil riziká, ktoré jeho platformy predstavujú najmä pre deti a ďalšie zraniteľné skupiny používateľov. Brusel kritizuje predovšetkým funkcie cielene navrhnuté tak, aby používateľov udržali čo najdlhšie online. Patrí medzi ne napríklad vysoko personalizovaný obsah či automatické prehrávanie videí.
„Ochrana fyzického a duševného zdravia Európanov musí byť prioritou platforiem sociálnych médií,“
uviedla k zisteniam eurokomisárka pre technológie Henna Virkkunenová. EK preto od spoločnosti požaduje okamžité zmeny dizajnu oboch sociálnych sietí vrátane vypnutia alebo výrazného obmedzenia funkcií, ktoré podľa nej podporujú návykové správanie.
Hrozba miliardovej pokuty
Zástupcovia spoločnosti Meta v prvej reakcii uviedli, že s predbežnými zisteniami nesúhlasia, no budú s EÚ naďalej konštruktívne spolupracovať. Aktuálna situácia a ďalší postup vyzerajú nasledovne:
- Meta má teraz možnosť predložiť Komisii svoje oficiálne písomné stanovisko a argumenty,
- predbežné zistenia EK sú súčasťou hĺbkového vyšetrovania dodržiavania DSA, ktoré sa začalo 16. mája 2024,
- ak EK svoje závery po ukončení celého konania potvrdí, spoločnosti môže uložiť pokutu až do výšky 6 percent jej celosvetového ročného obratu.
Európska únia v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnila tlak na veľké technologické spoločnosti, aby lepšie chránili používateľov internetu, pričom dôraz sa kladie najmä na deti a mladistvých. O zisteniach Komisie informovala agentúra TASR na základe správy agentúry AFP.