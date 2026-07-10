Nemecký mobilný operátor O2 Telefónica Germany sa pripravuje na rozsiahle prepúšťanie. Po výraznom zhoršení finančných výsledkov a poklese ziskov plánuje firma tvrdú reštrukturalizáciu, ktorá by mala zasiahnuť viac ako tisíc zamestnancov. Nové vedenie má za úlohu oživiť biznis na vysoko konkurenčnom a nasýtenom trhu, kde operátori bojujú o zákazníkov rastúcim objemom dát, čo tlačí ich marže nadol.
Mobilný operátor O2 Telefónica Germany plánuje rozsiahle prepúšťanie v rámci prísnej reštrukturalizácie zameranej na obnovenie svojej strácajúcej sa konkurencieschopnosti. Dcérska spoločnosť španielskej telekomunikačnej firmy Telefónica už oficiálne potvrdila, že so zástupcami zamestnancov začala rokovať o rôznych úsporných opatreniach. K presnému rozsahu plánovaného prepúšťania sa však zatiaľ odmietla konkrétne vyjadriť.
Finančný prepad a radikálne škrty
Zdroje oboznámené s problematikou však naznačujú mimoriadne tvrdé škrty. Vnútri firmy sa očakáva rušenie obrovského množstva pozícií, pričom východiskové údaje personálneho stavu spoločnosti sú nasledovné:
- očakáva sa zrušenie viac ako 1 000 pracovných miest,
- na začiatku tohto roka nemecká pobočka zamestnávala celkovo 6 820 ľudí.
Dôvodom týchto radikálnych krokov je prudké zhoršenie finančnej výkonnosti operátora. Tržby firmy vlani klesli o 3,8 % na 8,2 miliardy eur a upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa znížil o 8,8 % na 2,5 miliardy eur. Ani prvý štvrťrok tohto roka navyše nepriniesol žiadne zlepšenie tohto nepriaznivého vývoja.
Nové vedenie a tlak na ziskové marže
Kritická situácia si vyžiadala personálne zmeny aj na najvyšších miestach. Dlhoročný generálny riaditeľ O2 Telefónica Germany Markus Haas odstúpil v závere minulého roka a vedenie po ňom prevzal nový líder Santiago Argelich Hesse.
Nový šéf dostal od akcionárov jasný mandát – oživiť klesajúce podnikanie a výrazne posilniť divíziu zameranú na kľúčových firemných zákazníkov.
Analytici pri pohľade na situáciu tvrdia, že nemecký trh mobilnej komunikácie je už úplne nasýtený. Tento stav ponecháva operátorom len veľmi obmedzený priestor na organický rast počtu nových zákazníkov alebo prípadné výrazné zvyšovanie cien za paušály. Hospodárska súťaž sa tak v súčasnosti sústreďuje najmä na ponúkanie čoraz väčšieho objemu dát za malé alebo úplne žiadne dodatočné náklady, čo logicky vyvíja enormný tlak na ziskové marže firiem.
O problémoch telekomunikačného gigantu informovala agentúra TASR na základe pôvodnej hospodárskej správy od agentúry DPA.