Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka čelí vážnym bezpečnostným hrozbám. Neznámy páchateľ sa mu vyhráža uložením výbušnín, pričom terčom už nie je len sídlo samotnej inštitúcie, ale aj jeho súkromná rezidencia. Šéf prokuratúry to oznámil verejnosti a stupňujúcu sa agresiu označil za smutný odraz dnešnej doby.
Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa opäť vyhrážajú násilím a uložením bomby. O tejto mimoriadne závažnej skutočnosti informoval verejnosť samotný Žilinka prostredníctvom svojho oficiálneho profilu na sociálnej sieti.
Dvojitá hrozba a zásah do súkromia
Nové bezpečnostné hrozby namierené voči šéfovi prokurátorov majú podľa zverejnených informácií rozsiahlejší charakter a neobmedzujú sa len na jeho pracovisko. Vyhrážky o uložení bomby sú podľa jeho slov cielené na tieto dve lokality:
- oficiálna budova Generálnej prokuratúry (GP) SR,
- priamo súkromný domov, v ktorom generálny prokurátor býva.
Smutný odraz dnešnej spoločnosti
Na toto mimoriadne závažné zastrašovanie a zásah do bezpečnosti rodiny reagoval šéf prokuratúry s rozhorčením, no zároveň veľmi stručne. Celkovú situáciu a podobné útoky zhodnotil ako znepokojivý spoločenský jav.
„Smutná vizitka doby, ktorú žijeme,“
konštatoval na margo bombových hrozieb na sociálnej sieti Maroš Žilinka.