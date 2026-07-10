Prípadné víťazstvo súčasného ministra dopravy Jozefa Ráža v boji o post primátora Bratislavy by bolo absolútnym prekvapením, ktoré by zatienilo všetky ostatné výsledky jesenných samosprávnych volieb. Myslí si to predseda vlády SR Robert Fico. Hoci Ráž nekandiduje priamo s hlavičkou strany Smer-SD, premiér mu verí a spolieha sa na silnú podporu ľavicových voličov v hlavnom meste.
Ak by v jesenných samosprávnych voľbách zvíťazil v Bratislave súčasný minister dopravy Jozef Ráž, jeho výsledok by zatienil všetky ostatné v októbrovom hlasovaní. Je o tom presvedčený predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), ktorý verí, že Ráž nie je v tomto súboji bez šance.
Projekty pre mesto a vzťah k Bratislave
Šéf exekutívy vo svojom vyjadrení výrazne vyzdvihol kvality, ktoré Ráž doteraz ukázal ako minister dopravy. Pripomenul taktiež, že primátorský kandidát z jeho kabinetu je rodeným Bratislavčanom s veľkým a úprimným vzťahom k svojmu rodnému mestu.
„Sú viaceré pekné projekty, o ktoré sa v predchádzajúcej dobe v rámci Bratislavy a jej regiónu zasadil, na ďalších projektoch by mohol pracovať ďalej ako primátor,“
skonštatoval Fico. Upozornil, že aj samotná verejnosť ocenila Rážove kroky, ktoré vo svojej funkcii urobil v priamej súvislosti s Bratislavou. Podľa vlastných slov preto nechápe, prečo sa zrazu objavujú opačné emócie len pre to, že sa rozhodol kandidovať za šéfa mesta.
Ľavicoví voliči a výhoda súčasného primátora
Premiér verí, že Ráž bude mať v hlavnom meste nemalú podporu a spolieha sa na politickú matematiku vychádzajúcu z posledných parlamentných volieb:
- napriek tomu, že to formálne nie je kandidát Smeru, voliči strany mu podľa Fica odovzdajú svoj hlas,
- v hlavnom meste je podľa premiéra veľa ľavicovo orientovaných voličov, aj keď sa dlhodobo považuje za baštu pravice,
- výsledky strany Smer-SD v predchádzajúcich parlamentných voľbách v Bratislave neboli zlé, keď so ziskom 17,5 percenta obsadila 2. miesto za víťazným hnutím Progresívne Slovensko (PS).
Fico zároveň priznal, že ako politický pragmatik veľmi dobre vníma realitu a najmä silnú pozíciu súčasného úradujúceho primátora.
„Každý primátor či starosta, ktorý znovu kandiduje, má pred ostatnými uchádzačmi istý náskok. Do toho sú tu aj iní kandidáti, môže prísť aj k nejakým dohodám,“
naznačil otvorenosť celej politickej súťaže premiér. Je si však úplne istý, že ak by sa Rážovi podarilo tento súboj vyhrať, jeho výsledok by zatienil všetky ostatné udalosti v samosprávnych voľbách. „To by obrátilo celé voľby naruby,“ uzavrel svoje hodnotenie Fico.