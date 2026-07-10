Izrael tento týždeň odovzdal Spojeným štátom americkým mimoriadne závažné spravodajské informácie. Podľa nich Irán pripravuje nový a veľmi konkrétny plán na zavraždenie úradujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tieto zistenia už priamo ovplyvnili bezpečnostné protokoly, čo sa prejavilo prekvapivou zmenou prezidentského lietadla pri jeho návrate zo summitu NATO v Turecku.
Izrael tento týždeň poskytol Spojeným štátom americkým (USA) spravodajské informácie o novom a „konkrétnom“ pláne Iránu na zavraždenie prezidenta USA Donalda Trumpa. Vo štvrtok 9. júla o tom informovali popredné americké médiá. Tieto správy prichádzajú v čase, keď obnovené americké a iránske útoky vyvolali obavy z návratu k vojne na Blízkom východe.
Nová a konkrétna hrozba z Teheránu
Washington síce podľa zdrojov sledoval neustály prílev spravodajských informácií o možných plánoch na zavraždenie Trumpa, no varovanie zo strany Izraela bolo úplne nové a týkalo sa konkrétneho sprisahania. Informovala o tom stanica CNN. Podobne aj denník The Wall Street Journal (WSJ) uviedol, že získané spravodajské informácie opisujú celkom nový plán.
Teherán sa už roky zastrája, že sa Trumpovi pomstí za to, že počas svojho prvého funkčného obdobia v januári 2020 nariadil atentát na iránskeho generála Kásema Solejmáního. Keď americké médiá v súvislosti s týmito správami kontaktovali Biely dom, jeho predstaviteľ poukázal na stredajšie vyjadrenia samotného prezidenta.
„Chcú zlikvidovať amerického lídra – mňa. Som na akomkoľvek zozname. Dnes ráno som videl, že som na každom jednom z ich zoznamov,“
povedal Trump novinárom na palube lietadla Air Force One počas letu domov zo summitu NATO v tureckej Ankare.
Zmena lietadla z bezpečnostných dôvodov
Bezpečnostné obavy a varovania tajných služieb sa naplno prejavili pri prezidentovom návrate z Turecka, ktoré priamo susedí s Iránom. Jeho cesta prebehla za mimoriadnych opatrení a zahŕňala nečakané zmeny:
- na odlet zo summitu použil Trump svoje staré lietadlo Air Force One,
- svoje nové prúdové lietadlo, ktoré dostal ako dar od Kataru, poslal vopred do Británie,
- tam na cestu cez oceán do Washingtonu pre istotu prestúpil do úplne iného lietadla.
Zmena nového prúdového lietadla na jeho prvej zahraničnej ceste vyvolala špekulácie, že dôvodom bol nedostatok bezpečnostných prvkov, čo vzhľadom na nové údery USA proti Iránu predstavovalo riziko. Denník The New York Times v stredu 8. júla neskoro večer informoval, že k zmene došlo na žiadosť americkej tajnej služby výlučne ako prísne bezpečnostné opatrenie.
Trump na tlačovej konferencii obišiel priame otázky týkajúce sa bezpečnosti, narážal však na predchádzajúce údajné pokusy Iránu o atentát. O vývoji situácie informovala agentúra TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.