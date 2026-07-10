Medzinárodné letisko v slnečnom štáte Florida prepisuje históriu. Palm Beach International Airport od štvrtka oficiálne nesie meno úradujúceho amerického prezidenta Donalda J. Trumpa. Ide o bezprecedentný krok, keďže doteraz nebolo žiadne letisko pomenované po hlave štátu počas výkonu jej funkcie. Nákladná zmena názvu prichádza v čase, keď sa Trumpovo meno začína objavovať aj na vojnových lodiach či štátnych programoch.
Medzinárodné letisko Palm Beach v americkom štáte Florida sa vo štvrtok 9. júla oficiálne premenovalo na Medzinárodné letisko prezidenta Donalda J. Trumpa. Je to vôbec prvýkrát, čo bolo nejaké letisko nazvané po úradujúcom prezidentovi USA.
Prvý let pre Trump Force One a odkaz syna
Prezidentova rodina toto letisko využíva pravidelne, keďže priamo v meste sa nachádza luxusné Trumpovo sídlo Mar-a-Lago. Prvé lietadlo, ktoré na letisku pod jeho úplne novým názvom pristálo, bol symbolicky takzvaný Trump Force One. Stroj je vo vlastníctve spoločnosti The Trump Organization a medzi prvými cestujúcimi na palube bol aj prezidentov syn Eric Trump.
„Nikto neurobil pre Floridu a našu krajinu toľko ako on a nikto si túto neuveriteľnú poctu nezaslúži viac,“
napísal s odkazom na prezidenta USA jeho najstarší syn na sociálnej sieti X s tým, že on sám využíva letisko v Palm Beach takmer každý deň.
Miliónové náklady a Trumpovo meno všade
Zákon, ktorý toto historické premenovanie umožnil, podpísal floridský guvernér Ron DeSantis už skôr v tomto roku. Úprava však vôbec nebude lacná. Zmena názvu bude podľa očakávaní stáť až 5,5 milióna dolárov. Tieto prostriedky pôjdu najmä na:
- nové označenia a navigačné tabule priamo na letisku i v jeho okolí,
- rozsiahlu marketingovú kampaň a reklamu,
- ďalšie administratívne a technické úpravy spojené s premenovaním.
Od Trumpovho opätovného návratu do Bieleho domu vlani v januári bolo jeho meno priradené aj k ďalším vládnym a verejným iniciatívam. Nesie ho napríklad plánovaná trieda nových vojnových lodí, vízový program určený pre bohatých cudzincov či sporiace účty pre deti. O udalosti informovala agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr AP a Reuters.