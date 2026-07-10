Civilné obete vojny na Ukrajine v posledných mesiacoch opäť dramaticky narastajú. Podľa najnovších údajov Organizácie Spojených národov (OSN) bol jún najkrvavejším mesiacom od prvých týždňov ruskej invázie na jar roku 2022. Znepokojujúci trend navyše pokračuje aj v júli v dôsledku masívnych raketových útokov na husto obývané ukrajinské mestá a civilnú infraštruktúru.
Najmenej 265 civilistov zahynulo a ďalších 1 816 ich utrpelo zranenia v priebehu júna v dôsledku ruských útokov na Ukrajine. Ide o najvyšší kombinovaný počet obetí od prvých mesiacov po začiatku invázie Moskvy vo februári 2022. Vo štvrtok 9. júla to na pôde Bezpečnostnej rady OSN uviedla námestníčka generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti Rosemary DiCarlová.
Krvavé letné mesiace a útoky na mestá
Počet zabitých a zranených civilistov na Ukrajine bol podľa DiCarlovej už v máji najvyšší od apríla 2022. Údaje Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) však poukazujú na ešte vyšší počet obetí v júni a tragický trend sa zrejme prenesie aj do ďalších letných mesiacov. Konečné údaje za jún budú oficiálne zverejnené koncom júla, uviedol hovorca OSN.
„Tento znepokojujúci trend zjavne pokračuje aj v júli. Akékoľvek útoky na civilistov a civilnú infraštruktúru, bez ohľadu na to, kde k nim dôjde, sú jasným porušením medzinárodného humanitárneho práva a musia sa okamžite skončiť,“
vyhlásila pred zástupcami štátov DiCarlová. Zároveň poukázala na tri masívne vlny ruských leteckých útokov na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá len za uplynulý týždeň. Mnohé z nich boli zamerané priamo na mestské centrá s vysokým počtom civilného obyvateľstva.
Hrozivá bilancia od začiatku invázie
DiCarlová pred medzinárodným spoločenstvom taktiež zosumarizovala tragické štatistiky celého konfliktu. Úrad OHCHR od začiatku vojny doteraz celkovo potvrdil:
- smrť najmenej 16 402 civilistov na Ukrajine vrátane 802 detí,
- zranenie ďalších 48 428 osôb vrátane 2 948 detí.
Skutočné čísla sú však podľa agentúry Reuters pravdepodobne oveľa vyššie, keďže k mnohým údajom z okupovaných území a miest intenzívnych bojov medzinárodní pozorovatelia nemajú prístup. O správe OSN informovala slovenská tlačová agentúra TASR.