Rozsiahly požiar v českom Zlíne zničil jednu z najikonickejších budov bývalého baťovského areálu. Plamene zachvátili obrovský skladový objekt, z ktorého sa postupne zrútili viac než dve tretiny. Katastrofa spôsobila devastačné škody výrobcom obuvi Vasky, Botas či značke Alpine Pro, ktorým tu zhorel tovar v hodnote stoviek miliónov korún.
Viac než dve tretiny najväčšej budovy v areáli bývalých závodov firmy Baťa v českom Zlíne sa zrútili po tom, čo objekt vo štvrtok 9. júla ráno zachvátil rozsiahly požiar. Postupne došlo k zosunutiu stredu budovy a následne aj ďalších jej kľúčových častí.
Narušená statika a strata historického symbolu
Podľa hovorcu hasičov Pavla Řezníčka má legendárna budova číslo 34 kriticky narušenú statiku a jej ďalší osud je zatiaľ veľmi neistý.
„Či sa zrúti sama, alebo ju bude musieť dať majiteľ strhnúť, zatiaľ nie je jasné,“
uviedol Řezníček k aktuálnemu stavu po ničivom požiari.
Zničený objekt postavili na prelome 40. a 50. rokov minulého storočia ako centrálny sklad obuvi. Vznikol na mieste, ktoré bolo počas druhej svetovej vojny zasiahnuté bombardovaním. Podľa historika a riaditeľa zlínskeho okresného archívu Davida Valůška je budova jedným zo symbolov celého továrenského areálu. Jej zrútenie považuje za obrovský zásah do jeho urbanistickej podoby, keďže objekt leží priamo v mestskej pamiatkovej zóne.
Stovky miliónov korún v plameňoch
Požiar budovy spôsobil obrovské materiálne škody viacerým známym firmám, ktoré obrovské priestory využívali na skladovanie. Oheň pohltil tovar v astronomickej hodnote:
- výrobcovia obuvi Vasky a Botas mali sklad v troch najvyšších poschodiach, kde požiar vypukol. Kým polícia odhaduje škodu na 60 až 80 miliónov českých korún (2,47 až 3,30 milióna eur), samotná firma ju vyčíslila až na 180 miliónov korún (7,42 milióna eur),
- obrovské straty hlási aj odevná spoločnosť Alpine Pro, ktorá v budove využívala sklad až na štyroch poschodiach,
- zhorel jej tovar v hodnote presahujúcej pol miliardy korún (20,62 milióna eur), a to vrátane veľkej časti úplne novej jesennej a zimnej kolekcie.
Presnú príčinu vzniku požiaru a definitívny celkový rozsah obrovských škôd pre firmy aj pre majiteľa budovy určia až vyšetrovatelia. O katastrofe v Zlíne informovala agentúra TASR na základe správ z českých spravodajských portálov Novinky.cz a iDnes.cz.