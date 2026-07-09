Ukrajina sa dočká mimoriadne dôležitej posily pre svoju protivzdušnú obranu. Prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že Spojené štáty v najbližších dňoch dodajú Kyjevu novú sadu strategických striel pre systémy Patriot. Okrem priamych dodávok však americká strana na summite NATO v Ankare súhlasila aj s prelomovým krokom – Ukrajina získa historickú licenciu na ich vlastnú výrobu.
Ukrajina v najbližších dňoch dostane od Spojených štátov amerických (USA) novú sadu striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. Oznámil to vo štvrtok 9. júla ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Balík z USA a kritický nedostatok
Zelenskyj na novinársku otázku o tom, či počas summitu NATO v Ankare vyjednal dodávky moderných striel PAC-3 schopných zasiahnuť balistické rakety, reagoval pozitívne a naznačil aj ďalšie diplomatické úspechy.
„V najbližších dňoch nám príde balík zo Spojených štátov. S našimi európskymi partnermi som tiež uzavrel samostatné dohody,“
odpovedal ukrajinský líder.
Ukrajina dlhodobo žiada spojencov o posilnenie svojej protivzdušnej obrany. Túto výzvu Zelenskyj zopakoval aj na zasadnutí lídrov Aliancie v Turecku, ktoré sa konalo v utorok 7. a stredu 8. júla. Situácia s obranou ukrajinského neba je totiž mimoriadne vážna:
- pre Kyjev sú v súčasnosti suverénne najväčším problémom ruské balistické rakety,
- ukrajinská armáda hlási kritický nedostatok protiraketových striel, ktorými by vedela takéto ničivé útoky odraziť,
- systémy Patriot sú v súčasnom arzenáli jedinou zbraňou, ktorá dokáže s vysokou úspešnosťou zostreliť prilietavajúce balistické rakety.
Licencia od Trumpa a technologická výzva
Ďalším významným výsledkom rokovaní je prísľub domácej produkcie. Americký prezident Donald Trump na stretnutí so Zelenským v Ankare oficiálne oznámil, že Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot. Zelenskyj novinárom spresnil, že s Trumpom a jeho tímom už podrobne diskutovali o detailoch poskytnutia licencie. Pred prípadným spustením ostrej výroby je však ešte potrebné dohodnúť sa na mnohých technických aspektoch.
Odborníci, na ktorých sa odvoláva agentúra AFP, v tejto súvislosti upozorňujú, že vyrobiť raketu pre systém Patriot nie je vôbec jednoduché. Ide o jednu z technologicky najvyspelejších zbraní svojho druhu na svete, pričom proces spustenia jej výroby zvyčajne trvá približne dva roky. O kľúčových dohodách informovala agentúra TASR na základe správy ukrajinskej agentúry RBC-Ukraine.