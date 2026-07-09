Pred sídlom maďarského prezidenta v Budapešti sa vo štvrtok večer začali masové protesty. Opozičné strany Fidesz a KDNP zorganizovali demonštráciu proti krokom novej vlády premiéra Pétera Magyara a jeho strany Tisza. Hlavným dôvodom nespokojnosti je sporná novela ústavy, ktorou sa vládna koalícia snaží zosadiť úradujúceho prezidenta Tamása Sulyoka. Ide o prvú veľkú akciu Fideszu po prehratých voľbách.
Pred sídlom maďarského prezidenta v budínskom Sándorovom paláci sa vo štvrtok 9. júla večer začala protivládna demonštrácia s názvom „STOP svojvôli“. Zhromaždenie spoločne organizujú opozičné strany Fidesz a KDNP. Okolité námestie sa postupne naplnilo demonštrantmi, pričom ide o prvú oficiálnu masovú akciu, ktorú Fidesz zorganizoval po prehratých parlamentných voľbách konaných 12. apríla.
Zosadenie prezidenta a novela ústavy
Strana vedená expremiérom Viktorom Orbánom protestuje predovšetkým proti 17. novele ústavy. Túto novelu predložil minulú sobotu 4. júla parlamentu predseda vládnej strany Tisza a súčasný premiér Péter Magyar. Zmeny v legislatíve zahŕňajú najmä tieto sporné body:
- okamžité ukončenie mandátu úradujúceho prezidenta Tamása Sulyoka,
- obmedzenie výkonu mandátu poslancov na maximálne 12 rokov.
Na obranu prezidenta vystúpil v prejave aj bývalý prezident János Áder, ktorý kroky novej vlády ostro kritizoval.
„Politici strany Tisza sľubovali, že pri zosadení Tamása Sulyoka dodržia normy právneho štátu. Nestalo sa tak. Demokracia je v ohrození, prezidenta republiky chcú odstrániť neústavným spôsobom,“
zdôraznil pred davom demonštrantov Áder.
Orbán poslal odkaz, premiér Magyar sa smeje
Na zhromaždení vystúpili viacerí politici a poslanci Fideszu vrátane bývalého šéfa úradu vlády Gergelya Gyulása či expredsedu parlamentu Lászlóa Kövéra. Viacerí demonštranti však podľa zistení novinárov očakávali najmä osobnú účasť a prejav Orbána. Ten im však počas demonštrácie iba poslal odkaz prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Facebook.
„Do toho, Tamás Sulyok, nech žije János Áder! Tento deň je o prezidentovi. Bojujeme zaňho. Tyrania musí byť zastavená, pretože ak to urobia jemu, tak to dokážu urobiť komukoľvek. Ďakujem všetkým, ktorí prišli!“
napísal expremiér, ktorý už vopred vyzýval, aby sa ľudia postavili „proti tyranii Tiszy“.
Súčasný premiér Magyar v minulosti viackrát označil Sulyoka za „bábku“ a „pozostatok Orbánovho režimu“. Sulyok však už v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi a mieni naplniť svoj mandát aj ústavnú prísahu. Na samotnú výzvu Fideszu k protestom zareagoval premiér Magyar ešte v pondelok 6. júla z Istanbulu, odkiaľ cestoval na summit NATO v Ankare.
„Ešte aj v Istanbule sa nahlas zasmiali, keď počuli, že Fidesz chce demonštráciu za ústavnosť a demokraciu. Ako keď zlodej kričí: Chyťte zlodeja!“
odkázal Magyar opozícii. O situácii v maďarskej metropole informoval spravodajca agentúry TASR na základe správ zo serverov nepszava.hu a economx.hu.