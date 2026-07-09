Ukrajinská armáda pokračuje v systematickom ničení ruskej ropnej infraštruktúry. Po rozsiahlom dronovom útoku musela svoju prevádzku úplne zastaviť významná ropná rafinéria v meste Saratov. Úspešné zásahy spôsobujú v Rusku prehlbujúcu sa palivovú krízu, pričom cieľom útokov sa v posledných dňoch stali aj ďalšie strategické podniky hlboko v ruskom vnútrozemí.
Ropná rafinéria v meste Saratov, ležiacom na juhovýchode európskej časti Ruska, zastavila v stredu 8. júla svoju prevádzku po tom, čo bola vážne poškodená pri dronovom útoku ukrajinských jednotiek. Ide už o tretí útok na túto rafinériu v tomto roku – jej prevádzka musela byť z rovnakých dôvodov prerušená na niekoľko týždňov aj v marci a v máji.
Zásah do srdca rafinérie
Závod prevádzkuje štátna spoločnosť Rosnefť, ktorá sa k najnovšiemu incidentu zatiaľ oficiálne nevyjadrila. Zdroje z prostredia ropného priemyslu však potvrdili, že drony presne zasiahli hlavnú destilačnú jednotku CDU-6. Táto kľúčová jednotka je v rafinérii jediná svojho druhu a dokáže spracovať až 20 000 ton ropy denne.
Gubernátor Saratovskej oblasti Roman Busargin na platforme Telegram uviedol, že ukrajinský útok si vyžiadal jedného mŕtveho, viacerých zranených a poškodil bližšie nešpecifikované civilné priemyselné objekty. Ukrajina sa k útoku naopak otvorene prihlásila a potvrdila, že cieľom operácie bol práve ropný závod.
„Cieľom útoku bola práve saratovská rafinéria. Závod zasiahli dlhodobé sankcie Ukrajiny,“
uviedol s iróniou na margo úspešného zásahu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Rafinéria v Saratove predstavuje pre ruskú ekonomiku dôležitý uzol. V roku 2024 spracovala 5,8 milióna ton ropy, čo je 2,2 percenta celkovej spracovateľskej kapacity Ruska. Jej ročná produkcia v tom čase zahŕňala:
- 1,2 milióna ton benzínu,
- 1,9 milióna ton nafty,
- 1 milión ton vykurovacieho oleja.
Palivová kríza a útoky naprieč Ruskom
Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnila údery na ruskú energetickú infraštruktúru s cieľom oslabiť logistiku a bojaschopnosť ruskej armády. Tieto cielené útoky už prispeli k vážnemu nedostatku pohonných hmôt v Rusku. Nedostatok spôsobil dlhé rady záujemcov o kúpu na čerpacích staniciach, rast cien a prísne obmedzenia exportu.
Kampaň navyše vôbec nepoľavuje a Ukrajinci zasahujú ciele v rôznych kútoch obrovskej krajiny:
- už v pondelok 6. júla musela po ukrajinskom útoku zastaviť prevádzku najväčšia ruská rafinéria v Omsku (ležiaca na Sibíri približne 2 700 kilometrov od územia kontrolovaného Ukrajinou),
- vo štvrtok 9. júla Kyjev oznámil útok na rafinériu v Tatársku (vzdialenú 1 000 kilometrov) a na vojenské letisko vo Voronežskej oblasti,
- ruský energetický koncern Gazprom informoval o poškodení prečerpávacej stanice Krasnodarskaja po ďalšom dronovom útoku.
O rozsiahlej ofenzíve na ruskú ropnú infraštruktúru informovala agentúra TASR s odvolaním sa na zistenia agentúry Reuters.