Znie to ako sci-fi: jediná bielkovina v mozgu, ktorá drží v rukách biologické hodiny starnutia a ktorú je možné obnoviť. Vedci ju naozaj identifikovali, volá sa Menin, a jej obnova pri starých myšiach zvrátila viaceré znaky starnutia. Skôr ako začneme oslavovať, treba však dodať kľúčovú vec: ide o výskum na myšiach a jeho význam pre ľudí je zatiaľ nejasný.
Čo vedci zistili
Tím vedený Lige Lengom z Xiamen University v štúdii publikovanej v časopise PLOS Biology zistil, že hladina bielkoviny Menin v neurónoch s vekom prudko klesá. Ide o bunky takzvaného ventromediálneho hypotalamu (VMH), hlbokej oblasti mozgu riadiacej metabolizmus a hormóny. Keď výskumníci podľa štúdie Menin v tejto oblasti umelo znížili pri mladších myšiach, tie začali predčasne starnúť: mali tenšiu kožu, slabšie kosti, problémy s rovnováhou, zápal v mozgu, poruchy pamäti a kratší život.
Ešte zaujímavejší bol opačný experiment. Keď vedci dodali gén pre Menin do hypotalamu starých myší vo veku 20 mesiacov (čo zodpovedá neskorému veku pri ľuďoch), už po 30 dňoch sa zlepšilo ich učenie, pamäť, rovnováha, hrúbka kože aj hustota kostí. Obnova Meninu navyše predĺžila myšiam život približne o desatinu.
Ako to funguje: Menin, D serín a pamäť
Kľúčom je spôsob, akým Menin pôsobí. Podľa výskumov Menin epigeneticky riadi zápalové a metabolické dráhy, vrátane syntézy aminokyseliny D serín. Keď Meninu ubúda, klesá aj tvorba D serínu v okruhu medzi hypotalamom a hipokampom, oblasťou dôležitou pre učenie a pamäť. A práve D serín je dôležitý pre synaptickú plasticitu, teda schopnosť mozgu vytvárať a posilňovať spojenia potrebné pre pamäť. Jej hladina s vekom klesá a prirodzene sa nachádza napríklad v sóji, vajciach, rybách či orechoch.
Keď vedci podávali D serín starým myšiam, zlepšila sa im kognícia a pamäť. Dôležité však je, že samotný D serín napodobnil len tú „mozgovú“ časť účinku, nie celotelové omladenie, ktoré prinieslo obnovenie samotnej bielkoviny Menin.
Prečo zostať triezvy: myši nie sú ľudia
Tu prichádza nevyhnutná dávka opatrnosti. Po prvé, ide o výskum na myšiach a obnova Meninu prebehla génovou terapiou vpravenou priamo do mozgu, nie bežnou tabletkou. Nič také zatiaľ pri ľuďoch neexistuje. Po druhé, a to je zásadné, dostupné štúdie ukazujú, že výsledky s D serínom pri ľuďoch sú zatiaľ zmiešané. Odborné inštitúcie upozorňujú, že klinické dôkazy o jeho prínose pre kogníciu sú nekonzistentné a dlhodobá bezpečnosť pri starších ľuďoch nie je overená.
Preto veľmi dôrazne: dávkovanie, forma a bezpečnosť skúmané pri myšiach sa neprenášajú na žiadny voľne predajný doplnok. Hoci sa D serín predáva ako výživový doplnok, na základe tejto štúdie by si ho nikto nemal začať na vlastnú päsť dávkovať v nádeji na omladenie mozgu.
Širší kontext
Napriek tomu je objav dôležitý. Zapadá do rastúceho prúdu výskumu, ktorý vníma hypotalamus ako akési riadiace centrum starnutia celého organizmu. V posledných rokoch pribudli ďalšie štúdie o iných molekulách v tejto oblasti, ktoré sa pri myšiach tiež ukázali ako ovplyvniteľné. Menin k nim pridáva konkrétneho kandidáta a možný mechanizmus, ktorý spája genetické, zápalové a metabolické faktory starnutia do jedného uzla.
Čo si z toho odniesť
Objav je nádejný a v budúcnosti môže ukázať cestu k novým terapiám proti starnutiu mozgu. Zároveň je však ešte veľmi vzdialený od praxe a rozhodne nie je návodom na domáce experimentovanie s doplnkami. Pre naše mozgy zatiaľ platia osvedčené a podložené odporúčania: pestrá strava, pohyb, kvalitný spánok a duševná aktivita. Tento text má informačný charakter a nenahrádza lekárske poradenstvo. O akýchkoľvek doplnkoch sa vždy radšej vopred poraďte s lekárom.
Menin je teda fascinujúcim kúskom skladačky starnutia. Je to však príbeh nádeje, nie hotového zázraku. A práve v takomto rozlíšení medzi sľubným výskumom a unáhlenými závermi sa skrýva zdravý rozum.