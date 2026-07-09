Nemecký automobilový gigant Volkswagen stojí pred radikálnymi zmenami a tvrdou reštrukturalizáciou. Podľa najnovších informácií zvažuje postupné zastavenie výroby až v štyroch svojich domácich závodoch, čo by priamo zasiahlo desaťtisíce zamestnancov. Produkcia áut by sa mala presunúť do východnej Európy, pričom z tohto kroku bude ťažiť aj Slovensko. Zatvorené nemecké haly môžu prekvapivo skončiť v rukách zbrojárov.
Vedenie automobilovej skupiny Volkswagen (VW) zvažuje mimoriadne drastickú možnosť zastavenia výroby v štyroch závodoch v Nemecku. Vo štvrtok 9. júla o tom informoval uznávaný nemecký týždenník Spiegel s odvolaním sa na dobre informované zdroje priamo v dozornej rade spoločnosti. O možnom sprísnení úsporného programu aktuálne rokuje predstavenstvo a dozorná rada celého koncernu.
Zatváranie v Nemecku, sťahovanie na Slovensko
Harmonogram plánovaného útlmu nemeckej produkcie by mal podľa uniknutých informácií vyzerať nasledovne:
- v roku 2031 by sa mala definitívne zastaviť výroba v závodoch v mestách Zwickau a Emden,
- v roku 2032 by mal nasledovať obrovský závod v Hannoveri,
- v roku 2034 sa počíta s odstavením produkcie v závode dcérskej spoločnosti Audi v meste Neckarsulm.
Tieto radikálne škrty by mali priamy dopad na obrovské množstvo zamestnancov. V spomínaných štyroch ohrozených závodoch v súčasnosti pracuje približne 40 000 ľudí. O ich prácu sa však podľa zistení týždenníka postarajú iné európske krajiny.
„Modely, ktoré v súčasnosti schádzajú z montážnych liniek v Nemecku, sa v budúcnosti majú masívne vyrábať v krajinách východnej Európy, a to konkrétne v Maďarsku a na Slovensku,“
uviedol denník Spiegel s odvolaním sa na strategické plány vedenia automobilky.
Haly pre zbrojárov a hrozba masívneho prepúšťania
Nemecké výrobné závody však po presune produkcie zrejme nezostanú opustené a chátrajúce. Podľa plánov vedenia spoločnosti budú údajne prispôsobené a využívané na iné priemyselné účely. V hre je aj pomerne prekvapivý scenár, ktorý vôbec nevylučuje ich predaj a odovzdanie veľkým zbrojárskym podnikom, ktoré v súčasnosti zažívajú boom.
Tieto správy prichádzajú len krátko po ďalších alarmujúcich odhadoch týkajúcich sa budúcnosti nemeckého koncernu. Koncom júna ekonomický časopis Manager Magazin informoval, že Volkswagen plánuje v najbližších rokoch v rámci mimoriadne tvrdej reštrukturalizácie zrušiť po celom svete celkovo až 100 000 pracovných miest.
O plánoch automobilky informovala agentúra TASR na základe pôvodnej správy agentúry TASS.