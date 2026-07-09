Predseda slovinského Národného zhromaždenia Zoran Stevanovič vyvolal rozruch, keď opätovne vyzval na usporiadanie referenda o členstve krajiny v NATO. Hlasovanie navrhuje spojiť s jesennými komunálnymi voľbami. Ostro sa tiež vyhradil voči miliónovej vojenskej pomoci pre Ukrajinu, na ktorej sa v Ankare dohodol premiér Janez Janša, pričom argumentuje domácimi potrebami.
Predseda slovinského Národného zhromaždenia Zoran Stevanovič v utorok 7. júla prostredníctvom videa zverejneného na sociálnej sieti X opäť vyzval na referendum o členstve svojej krajiny v Severoatlantickej aliancii (NATO).
Mega referendový deň a stopka pre Ukrajinu
Šéf parlamentu navrhuje pragmatické riešenie, ako o dôležitej bezpečnostnej otázke rozhodnúť bez zbytočného predražovania celého procesu.
„Vzhľadom na to, že som včera vypísal komunálne voľby na 15. novembra, zlúčenie týchto volieb so všetkými ostatnými ohlásenými referendami do jedného ‚mega referendového dňa‘ by dávalo z hľadiska nákladov zmysel. V tento deň by sa mohla nastoliť aj otázka členstva Slovinska v NATO,“
vyhlásil Stevanovič. V príspevku s titulkom „Čo si myslíte o tejto myšlienke? Moc ľuďom“ taktiež vyjadril svoj nesúhlas s posielaním peňazí na Ukrajinu. Reagoval tak na krok, ktorý oznámil premiér Janez Janša na summite NATO v tureckej Ankare. Podľa jeho slov Slovinsko tento rok vyčlení približne 44 miliónov eur na vojenskú pomoc Kyjevu v rámci aliančnej iniciatívy PURL.
„Slovinsko momentálne oveľa viac potrebuje tých 44 miliónov eur. Predchádzajúca vláda štyri roky hádzala naše peniaze na Ukrajinu, no vojna evidentne zúri ďalej. Ak sa skutočne snažíme o mier, niečo sa musí zmeniť,“
pokračoval Stevanovič, pričom zopakoval naliehavú potrebu preskúmať verejnú mienku ohľadom ďalšieho členstva v Aliancii.
Nedostatočné výdavky na obranu
Tieto vnútropolitické spory a výzvy na odchod prichádzajú v čase, keď krajina dlhodobo čelí kritike za svoj prístup k budovaniu spoločnej bezpečnosti. Realita slovinských obranných investícií je nasledovná:
- Slovinsko dlhodobo patrí k členským krajinám NATO, ktoré do svojej armády a obrany investujú najmenej,
- podľa najnovších odhadov zverejnených pred summitom Aliancie v Ankare dáva na obranu len 1,57 percenta HDP,
- týmto podielom zďaleka nedosahuje ani základný a pôvodný dvojpercentný záväzok, na ktorom sa členské štáty zhodli.
O vnútropolitickom napätí v krajine informovala agentúra TASR na základe správy slovinskej tlačovej agentúry STA.