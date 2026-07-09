Poslanec Národnej rady SR za stranu Hlas-SD Michal Bartek čelí súdnemu rozhodnutiu po svojich ostrých výrokoch na adresu vyšetrovateľov NAKA známych ako „čurillovci“ a ich advokáta Petra Kubinu. Okresný súd v Trenčíne rozhodol, že sa musí za svoje obvinenia zo zasahovania do nezávislosti súdu verejne ospravedlniť. Rozsudok však zatiaľ nie je právoplatný, keďže obe strany už avizovali podanie odvolania.
Poslanec Národnej rady SR Michal Bartek (Hlas-SD) sa musí ospravedlniť skupine policajtov okolo Jána Čurillu, ako aj ich advokátovi Petrovi Kubinovi za svoje výroky voči nim. Vo štvrtok 9. júla o tom rozhodol Okresný súd Trenčín. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré Bartek zverejnil vo videu na sociálnej sieti. Na tento citlivý prípad ako prvý upozornil denník Sme.
Bartek hovorí o rozpadnutej obžalobe a chystá odvolanie
Bartek podľa svojich slov rozhodnutie súdu rešpektuje, avšak plánuje sa voči nemu odvolať, keďže nesúhlasí so všetkými bodmi verdiktu. Súdny spor podľa neho ukázal trhliny v argumentácii protistrany.
„Už teraz môžeme konštatovať, že Čurillovi a Kubinovi sa obžaloba mojej osoby rozpadla ako domček z kariet. Veď súd im zo stola zhodil niekoľkotisícové odškodné, ktoré odo mňa chceli vymáhať. A v tej časti, kde im súd dal za pravdu, som pripravený odvolať sa na krajský súd a obhajovať spoločne aj s mojou právnou zástupkyňou moje meno,“
doplnil Bartek vo svojej reakcii na rozhodnutie trenčianskeho súdu.
Kubina trvá na odškodnom. Odvolá sa aj on
Advokát Peter Kubina na sociálnej sieti vzápätí ozrejmil, že v časti výroku rozsudku, ktorým súd zamietol ich návrh na priznanie peňažnej náhrady nemajetkovej ujmy, s rozhodnutím nesúhlasia. Preto sa aj oni v tejto časti voči rozsudku odvolajú.
„Sme radi, že súd dnes potvrdil dôvodnosť našej žaloby a prikázal poslancovi Michalovi Bartekovi verejne sa nám ospravedlniť a tiež stiahnuť zo sociálnej siete video, ktorým nás verejne obvinil zo zasahovania do nezávislosti súdu,“
konštatoval Kubina a privítal aspoň čiastočný úspech v spore o ochranu dobrého mena.
Podľa denníka Sme súd Bartekovi nariadil ospravedlniť sa za svoje výroky z novembra minulého roka. V spornom videu totiž tvrdil, že si skupina policajtov na bratislavskom mestskom súde údajne „vybavovala“ rozsudok. Rozhodnutie súdu obsahuje nasledovné požiadavky:
- poslanec sa má ospravedlniť formou zverejneného videa na sociálnej sieti,
- pôvodné video so spornými výrokmi musí zo svojich profilov stiahnuť,
- finančné odškodné vo výške 12 000 eur pre každého zo žalobcov (policajtov aj advokáta) súd v plnom rozsahu zamietol.