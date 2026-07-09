Moskva ostro odmietla tvrdenia Washingtonu, že ukrajinské útoky na ruskú energetickú infraštruktúru môžu priblížiť mierové rokovania. Kremeľ označil slová amerického prezidenta Donalda Trumpa za mylné predstavy a pohrozil obsadením ďalšieho územia na východe Ukrajiny. Úspešná dronová kampaň Kyjeva pritom v Rusku vyvolala masívnu palivovú krízu, ktorá zasiahla takmer celú krajinu.
Rusko vo štvrtok 9. júla ostro kritizovalo Spojené štáty americké (USA) za ich tvrdenie, že ukrajinské útoky na ruské energetické zariadenia by mohli prispieť k ukončeniu vojny medzi Moskvou a Kyjevom. Kremeľ to označil za absolútne mylný názor a odkázal, že vojenský tlak ho k ústupkom nedonúti.
Ukrajina v uplynulých týždňoch spustila masívnu odvetnú útočnú kampaň s využitím dronov s dlhým doletom proti energetickým a vojenským zariadeniam hlboko v ruskom zázemí. Kyjev to označuje za spravodlivú odplatu za neustále ruské útoky na ukrajinské mestá.
Trumpova podpora a reakcia Peskova
Na túto ofenzívu sa v stredu 8. júla spýtali novinári aj amerického prezidenta. Donald Trump počas stretnutia s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským popri summite NATO v Ankare tieto útoky zdanlivo podporil.
„Je to eskalácia, ale je to aj eskalácia, ktorá môže viesť ku koncu,“
poznamenal šéf Bieleho domu. Podobný názor vyjadril aj nový americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, podľa ktorého by ukrajinské údery mohli vytvoriť potrebný priestor na rokovania o ukončení konfliktu.
Reakcia ruskej strany však bola nekompromisná. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pred novinármi vyhlásil, že Spojené štáty žijú v ilúzii:
- v administratíve Bieleho domu vidí Moskva mylné predstavy o tom, že tlakom sa dá dosiahnuť mier,
- podnecovanie napätia a kroky, ktoré živia eskaláciu, podľa neho mierovému procesu nijakým spôsobom neprospejú,
- ďalšia eskalácia zo strany Kyjeva môže podľa Peskova len predĺžiť trvanie takzvanej špeciálnej vojenskej operácie.
Hovorca Kremľa zároveň pohrozil, že ruská armáda na údery zareaguje „vytvorením väčšej bezpečnostnej zóny“. Podľa agentúry AFP ide o priamu narážku na snahu o anexiu a získanie ďalšieho územia na východnej Ukrajine.
Katastrofálny nedostatok benzínu v Rusku
Hoci Kremeľ navonok neústupčivo odmieta diplomatické kompromisy, úspešné zásahy Kyjeva na ruské ropné sklady a rafinérie už vyvolali v celom Rusku bezprecedentnú palivovú krízu. Moskva – ako jeden z najväčších svetových producentov ropy – bola pod tlakom okolností nútená úplne zakázať časť svojho vývozu.
Podľa oficiálnych vyhlásení a správ miestnych médií, ktoré citovala agentúra TASS, zaviedlo viac ako 90 percent všetkých ruských regiónov nejakú formu prídelového systému alebo oficiálne hlásilo kritický nedostatok benzínu a nafty na čerpacích staniciach. O diplomatickej prestrelke informovala agentúra TASR.