Český prezident Petr Pavel varuje pred blížiacim sa zlomom vo vojne na Ukrajine. Západ a Kyjev majú podľa neho zhruba dva mesiace na to, aby prinútili Moskvu k mierovým rokovaniam. Ako upozorňuje, ruský prezident Vladimir Putin pravdepodobne hneď po septembrových parlamentných voľbách vyhlási masívnu mobilizáciu, čo okno príležitosti na mier rapídne zúži.
Český prezident Petr Pavel v rozhovore pre britský denník The Telegraph uviedol, že Ukrajina má dva mesiace na to, aby ukončila vojnu s Ruskom, inak by mohlo dôjsť k masívnej eskalácii konfliktu. Podľa jeho názoru by ruský prezident Vladimir Putin totiž mohol po septembrových parlamentných voľbách nariadiť plošnú mobilizáciu.
Časové okno a tlak na Moskvu
„Domnievam sa, že máme príležitosť pokračovať v tlaku a vyslať Rusku jasný signál, že sme ochotní začať rokovania. V Rusku sa konajú parlamentné voľby v septembri. Prezident Putin nevyhlási mobilizáciu skôr. Hneď ako sa voľby skončia, časové okno sa zúži,“
povedal Pavel v rozhovore, ktorý vznikol ešte počas nedávneho summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare. Zároveň vyzval spojencov, aby sa snažili čo najrýchlejšie dosiahnuť mierové rokovania.
Ruská verejnosť sa podľa českého prezidenta stále viac obracia proti vojne a domáca situácia v agresorskej krajine sa postupne komplikuje.
„Prezident Putin bude mať problém udržať doma pokoj, a pokiaľ tento tlak bude pokračovať, pokiaľ bude Ukrajina aj naďalej schopná a úspešná pri zasahovaní cieľov hlboko na ruskom území, vytvorí to podmienky, keď bude Rusko naklonenejšie rokovaniam,“
myslí si o situácii v Moskve český líder.
Palivová kríza a potreba ďalších zbraní
Moskva síce naďalej pokračuje v útokoch na Ukrajinu, zatiaľ čo samotní Rusi však trpia akútnym nedostatkom paliva vo viacerých oblastiach po ukrajinských útokoch na ropné zariadenia. Súčasný stav v ruskom zázemí charakterizujú tieto javy:
- podľa britského denníka už dochádza na čerpacích staniciach k otvoreným potýčkam,
- agentúra AP už skôr uviedla, že vodiči niekedy musia čakať aj niekoľko hodín, aby si vôbec natankovali,
- Rusko dokonca v stredu 8. júla zaviedlo prísny zákaz vývozu nafty.
„Musíme dať Ukrajine to, čo potrebuje k úspešnej obrane, a zároveň využiť všetky diplomatické schopnosti, aby sme Rusko presvedčili, že nemá inú možnosť, než rokovať. Musíme zaistiť kapacity, a tieto kapacity musia byť pripravené, a poprípade aj vopred zaplatené, aby priemysel mohol deň čo deň zvyšovať produkciu,“
dodal Pavel k mimoriadne dôležitej otázke nákladnejších zbraní, ako sú rakety dlhého doletu či protiraketové strely. O vyjadreniach českého prezidenta informovala vo štvrtok 9. júla agentúra TASR na základe správy portálu Novinky.cz.