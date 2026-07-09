Poľsko vysiela Ukrajine jasný signál. Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz zdôraznil, že vstup do Európskej únie nie je možný obchádzaním základných hodnôt a historickej pravdy. Jeho vyjadrenie prichádza po tom, čo Európsky parlament odsúdil rozhodnutie prezidenta Volodymyra Zelenského udeliť elitnej vojenskej jednotke názov spojený s kontroverznou Ukrajinskou povstaleckou armádou (UPA).
Ukrajina nemôže vstúpiť do Európskej únie (EÚ) obchádzaním zásad, na ktorých je Únia vybudovaná. V stredu 8. júla to vyhlásil poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz po tom, čo Európsky parlament v rezolúcii o prístupovom procese Ukrajiny vyjadril poľutovanie nad rozhodnutím prezidenta Volodymyra Zelenského udeliť elitnej jednotke ukrajinskej armády názov „Hrdinovia UPA“.
Europarlament v prijatej rezolúcii vyjadril poľutovanie nad týmto krokom ukrajinskej hlavy štátu a označil ho za zbytočnú a nevyprovokovanú eskaláciu. Príslušný dodatok do textu presadila Európska ľudová strana (EPP), ktorej členmi sú aj poľské vládne strany Občianska koalícia a Poľská ľudová strana.
Historická pravda a podmienky integrácie
„Do Európskej únie sa nedá vstúpiť skratkou a obchádzaním zásad, na ktorých je vybudovaná - historickej pravdy, úcty k priateľom, s ktorými sa vytvára spoločné spoločenstvo, a budovania dobrých susedských vzťahov,“
povedal Kosiniak-Kamysz k eurointegračným ambíciám Kyjeva. Dodal, že prijatá rezolúcia potvrdzuje, že kandidátske krajiny musia nevyhnutne rešpektovať hodnoty, na ktorých je založená celá európska integrácia.
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v tejto súvislosti vyjadril nádej, že prijatý dodatok ukáže Kyjevu vplyv Poľska v EÚ. Podľa neho Európsky parlament vyslal jasný signál, že rešpektovanie historickej pravdy a pamiatky obetí extrémizmu patrí medzi kľúčové hodnoty, ktoré musia kandidátske krajiny zdieľať.
Korene sporu a historické krivdy
Napätie medzi Poľskom a Ukrajinou sa vystupňovalo koncom mája, keď Zelenskyj udelil sporný názov „Hrdinovia Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA)“ Samostatnému centru špeciálnych operácií „Sever“ ukrajinských ozbrojených síl. Pozadie tohto hlbokého historicko-politického konfliktu odkrývajú nasledujúce fakty:
- Poľsko považuje UPA za priamo zodpovednú za masakre viac než 100 000 poľských civilistov vo Volyni a východnej Haliči, ku ktorým došlo počas druhej svetovej vojny,
- Ukrajina ju, naopak, vníma ako nacionalistické hnutie bojujúce za nezávislosť krajiny,
- Zelenského rozhodnutie vyvolalo okamžitú kritiku viacerých popredných poľských predstaviteľov,
- poľský prezident Karol Nawrocki na znak protestu odobral prezidentovi Ukrajiny najvyššie poľské štátne vyznamenanie.
O vývoji vzťahov a detailoch z Európskeho parlamentu informoval varšavský spravodajca agentúry TASR s odvolaním sa na správu poľskej agentúry PAP.