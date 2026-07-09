Spojené štáty americké oficiálne schválili predaj strategických rakiet Tomahawk do Nemecka. Nemecký kancelár Friedrich Merz tento krok vníma ako nevyhnutnosť na vyplnenie kritickej obrannej medzery a dôležitý odstrašujúci prostriedok voči Rusku. K priamemu nákupu Berlín pristúpil po zmenách obranných plánov zo strany nového amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Spojené štáty americké (USA) schválili predaj rakiet Tomahawk do Nemecka. Oznámil to vo štvrtok 9. júla nemecký kancelár Friedrich Merz na pôde v Spolkového snemu.
Kritická obranná medzera a európsky vývoj
O podrobnostiach strategickej dohody informoval kancelár nemeckých poslancov vo svojom prejave, v ktorom zhodnotil aj nedávne medzinárodné rokovania.
„V rámci summitu NATO v Ankare sme sa s americkou vládou dohodli, že zakúpime americké rakety Tomahawk a umiestnime ich v Nemecku. Týmto krokom vyplňujeme kritickú strategickú medzeru v našej obrane a zároveň pracujeme na vývoji našich vlastných európskych systémov a na ich umiestnení v Európe,“
uviedol Merz pred poslaneckým zborom.
Zmena stratégie po nástupe Trumpa
Pozadie nákupu priamo súvisí so zmenou strategického kurzu za oceánom. Berlín k tomuto vojenskému obstarávaniu viedli nasledujúce skutočnosti:
- pôvodné plány na nasadenie rakiet Tomahawk v Nemecku boli dohodnuté ešte počas predchádzajúcej vlády amerického prezidenta Joea Bidena,
- týmito raketami mal byť pôvodne vybavený výlučne americký prápor nasadený priamo na nemeckom území,
- po nástupe prezidenta Donalda Trumpa však Washington oznámil zredukovanie svojej vojenskej prítomnosti v Európe.
Berlín preto začal s Washingtonom bezodkladne rokovať o priamej kúpe týchto sofistikovaných zbraňových systémov. Nemecko totiž nasadenie dlhodobých rakiet na svojom území považuje za mimoriadne dôležitý odstrašujúci prostriedok proti Rusku. O ohlásenom nákupe informovala agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr AFP a Reuters.