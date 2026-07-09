Leto je pre deti obdobím oddychu, hier a nových zážitkov, no voľný čas bez dozoru prináša aj mnohé nástrahy. Mestská polícia v Prievidzi apeluje na rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť tomu, s kým a kde ich ratolesti trávia prázdniny. Upozorňuje na riziká spojené s alkoholom, neznámymi osobami či nevhodnou partiou.
S príchodom prázdnin nastáva pre mnohých rodičov problém, ako zorganizovať voľný čas pre deti. Nie každý má dostatok dovolenky alebo možností zabezpečiť svojim ratolestiam zaujímavý program a dozor na celý čas letných prázdnin. Na tieto riziká v súvislosti so začiatkom leta upozornila Mestská polícia (MsP) Prievidza.
Nevhodná spoločnosť a návykové látky
S nedostatkom dozoru súvisia aj problémy, ktoré môžu nastať, hlavne keď je dieťa počas dňa mimo dohľadu rodičov a skončí v nevhodnej spoločnosti. Riziko podľa polície nehrozí len pri nebezpečných hrách alebo na problémových miestach, smutnou realitou býva aj konzumácia návykových látok v podobe tabaku, alkoholu alebo drog.
„Niektoré návykové látky môže dieťa požiť aj nevedomky s pričinením inej osoby. Preto odporúčame rodičom venovať zvýšenú pozornosť tomu, akým spôsobom a v akej spoločnosti deti trávia svoj voľný čas,“
upozornila prievidzská polícia. Rizikové situácie môže priniesť i ponechanie detí doma bez dozoru. Opatrné by mali byť najmä dievčatá pri pozvaní do bytu s neznámymi kamarátmi, pretože z uzavretého priestoru sa odchádza oveľa ťažšie ako napríklad z verejnej ulice.
Bezpečné ihriská a kontakt s cudzími
Na hry detí je podľa polície bezpečnejšie využívať oficiálne herné zóny alebo detské ihriská. Sú pod neustálym dohľadom verejnosti a prítomnosť viacerých ľudí prirodzene znižuje riziko akýchkoľvek konfliktov. Oficiálne športoviská predstavujú oveľa bezpečnejšiu alternatívu ako opustené alebo okrajové lokality.
Mestskí policajti taktiež radia rodičom, aby deti dôkladne poučili v nasledovných oblastiach:
- aby si aj počas zápalu hry dávali vždy pozor na svoje osobné veci a cennosti,
- aby si dávali veľký pozor na cudzích ľudí a nekomunikovali s nimi,
- deti by mali jasne vedieť, že dospelý človek má pomoc hľadať vždy u iného dospelého, nie u dieťaťa.
Prísne pravidlá pre alkohol a zákaz vychádzania
Osobitnou a veľmi vážnou kapitolou letných prázdnin je alkohol. Po zmene zákonov totiž zodpovednosť za podávanie alkoholu mládeži nespočíva už len na predajcoch či iných dospelých osobách. Pre mladých platia prísne pravidlá:
- maloletí do 15 rokov a mladiství do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje ani iné návykové látky,
- v prípade podozrenia sú povinní podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo vyšetreniu na zistenie omamných látok,
- maloletí mladší ako 15 rokov sa nesmú po 21.00 h bez dozoru zákonných zástupcov zdržiavať na verejne prístupných miestach, kde sa podáva alkohol.
„Za porušenie zákona hrozia sankcie a v niektorých prípadoch aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta, v ktorých sa alkohol podáva,“
dodali na záver príslušníci mestskej polície s cieľom zabezpečiť deťom bezpečné leto.