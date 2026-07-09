Tragická dopravná nehoda na diaľnici D1 si vyžiadala život mladého vodiča. Tridsaťštyriročný Poliak narazil vo vysokej rýchlosti do zadnej časti nákladného vozidla, pričom utrpel devastačné zranenia, ktorým na mieste podľahol. Presné príčiny a okolnosti fatálnej zrážky v úseku pod Tatrami aktuálne vyšetruje polícia.
Pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala v stredu 8. júla večer na diaľnici D1 v smere z Popradu na Prešov, tragicky zahynul 34-ročný občan z Poľska.
Osudný náraz do nákladného auta
O podrobnostiach fatálnej zrážky bezprostredne po zabezpečení miesta činu informovali zasahujúce zložky. Podľa oficiálneho stanoviska mladý muž za volantom osobného auta z doposiaľ neznámych príčin nedokázal zrážke zabrániť.
„Podľa doterajších zistení 34-ročný vodič osobného motorového vozidla poľskej národnosti z doposiaľ nezistených príčin narazil do zadnej časti nákladného vozidla, ktoré viedol 27-ročný vodič. Pri náraze utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol,“
opísali hrôzostrašné momenty z miesta nešťastia muži zákona.
Negatívna dychová skúška a vyšetrovanie
Po vyslobodení vraku a ukončení záchranárskych prác sa prípadom začali intenzívne zaoberať vyšetrovatelia. V súvislosti s nehodou sú zatiaľ známe nasledujúce fakty a zistenia:
- dychová skúška u 27-ročného šoféra nákladného vozidla bola negatívna,
- miera zavinenia oboch účastníkov je predmetom rozsiahleho znaleckého dokazovania,
- polícia naďalej skúma presné okolnosti a príčinu vzniku tejto tragickej udalosti na diaľnici.
O smrteľnej nehode verejnosť podrobnejšie informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove prostredníctvom svojej oficiálnej stránky na sociálnej sieti.