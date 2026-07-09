Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová sa po ničivom zemetrasení obracia s prosbou na britského panovníka. Karola III. žiada o okamžité uvoľnenie 30 ton štátneho zlata, ktoré je pre sankcie zmrazené v Londýne. Vzhľadom na napäté diplomatické vzťahy a neuznanie súčasnej vlády v Caracase zo strany Veľkej Británie je však šanca na úspech otázna.
Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v stredu 8. júla uviedla, že oficiálne požiadala britského kráľa Karola III. o uvoľnenie približne 30 ton venezuelského zlata, ktoré je dlhodobo zmrazené kvôli prísnym britským sankciám uvaleným na Venezuelu. Zablokované prostriedky sú podľa nej nevyhnutne potrebné na pomoc s rozsiahlou obnovou krajiny po ničivom zemetrasení z konca júna.
Zlato patrí ľudu, odkazuje prezidentka
Rodríguezová apeluje na britskú stranu s argumentom, že národ čelí po prírodnej katastrofe obrovskej humanitárnej kríze.
„Rozhodla som sa poslať list anglickému kráľovi, aby uvoľnil zlato držané v britskej centrálnej banke Bank of England. Toto zlato patrí nášmu ľudu. Potrebujeme ho na zvládnutie následkov zemetrasenia,“
uviedla prezidentka vo svojom prejave, ktorý odvysielala štátna televízia. Spomínané rezervy sa nachádzajú v ostro strážených trezoroch Bank of England.
Následky zemetrasenia a nekompromisný Londýn
Situácia v juhoamerickej krajine je po vyčíňaní živlov mimoriadne kritická. Zemetrasenie za sebou zanechalo katastrofálnu spúšť:
- dva za sebou nasledujúce silné otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 postihli Venezuelu koncom júna,
- najväčšie materiálne škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od hlavného mesta Caracas,
- prírodná katastrofa si podľa oficiálnych odhadov vyžiadala viac ako 3 800 obetí.
Napriek obrovskej tragédii je však britská pomoc vo forme uvoľnenia zlatých rezerv neistá. Britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová už vo svojom prejave v parlamente začiatkom tohto roka naznačila, že uvoľnenie zmrazeného venezuelského zlata je vysoko nepravdepodobné. Hlavným dôvodom je fakt, že Londýn doteraz neuznáva súčasnú vládu v Caracase ako legitímnu.
O najnovšej diplomatickej iniciatíve venezuelskej prezidentky informovala agentúra TASR na základe správy medzinárodnej agentúry AFP.